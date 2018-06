PS receberá R$ 11,8 mi para manter serviços; Santa Casa terá auditoria

O Pronto Socorro (PS) de Suzano recebeu recurso financeiro para custear os serviços já existentes no local. O valor do recurso equivale a 12 pagamentos mensais de R$ 989 mil. No total, R$ 11,8 milhões foram repassados e é proveniente do convênio com o PS. A informação foi publicada em edital da Prefeitura. A Santa Casa, por sua vez, passará por auditoria.

O corpo clínico do ambulatório já foi ampliado para três pediatras por plantão, ou seja, um a mais dos dois que trabalhavam no local. Também houve ampliação no quadro de funcionários administrativos e de agentes de segurança que atuam na portaria do local.

"Este recurso não tem a ver com pagamento de dívidas da Santa Casa e sim para a manutenção das unidades do Pronto-Socorro. Assim, permanece a oferta dos serviços de emergência clínica, pediatria e cirurgias (emergenciais)", explica a Secretaria Municipal de Saúde.

De acordo com a municipalidade, o valor da dívida atual da Santa Casa de Misericórdia será apurado em auditoria a ser realizada. A licitação para a contratação da empresa especializada está em andamento.