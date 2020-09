PSDB decide apoiar a candidatura de Ashiuchi à reeleição

Durante Convenção Administrativa realizada nesta quarta-feira (16 de setembro), a Comissão Diretora do PSDB de Suzano anunciou apoio à reeleição do prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) e de seu vice Walmir Pinto (PDT). Com isso, a legenda passa a integrar a coligação “Suzano não pode parar”, formada pelos partidos PL, PDT, PTB, PSC, PSB, Podemos e Republicanos. Juntas, as oito agremiações formam o maior arco-suprapartidário da cidade que vai concorrer às eleições de 2020.

Na oportunidade, a mesa diretiva teve à frente o presidente do PSDB Suzano, Daniel Teixeira de Lima, e como secretário o vereador Edirlei Junio Reis, o Professor Edirlei. A votação para definir o apoio à majoritária contou com sete membros da comissão e um vereador. O resultado foi de sete votos a favor da reeleição do prefeito Rodrigo Ashiuchi.

Ainda durante o evento, além do anúncio de apoio ao PL, o PSDB também apresentou 26 candidaturas a vereador, sendo 18 homens e 8 mulheres. Desta forma, a coligação poderá contar com até 232 candidatos para disputar as cadeiras da Câmara Municipal. A mobilização suprapartidária também concederá musculatura à majoritária, que tem como principal bandeira dar continuidade aos trabalhos desenvolvidos ao longo dos últimos 3 anos e 9 meses, bem como o de resgate do orgulho e da autoestima de ser suzanense.

De acordo com o presidente do PSDB de Suzano, a convenção administrativa foi realizada para homologar a candidatura dos pré-candidatos a vereador e também para definir qual grupo à majoritária receberia o apoio do partido. “Tivemos a votação e a maioria ‘avassaladora’ escolheu apoiar a reeleição do prefeito Rodrigo Ashiuchi”, declarou Lima.

Ashiuchi agradeceu o partido, assim como o coordenador regional do PSDB e prefeito de Mogi das Cruzes, Marcus Melo, pelo apoio dado à sua reeleição. “O PSDB tem uma grande história em nosso Estado e em nossa região. E fico feliz por saber que a Comissão Diretora de Suzano entende a importância de dar continuidade à reconstrução da cidade e aos avanços que começamos a realizar em 2017”, destacou o prefeito e candidato à reeleição.

Também estiveram na convenção os vereadores Rogério Gomes do Nascimento, o Rogério da Van, e Carlos José da Silva, o Carlão da Limpeza - ambos do PSDB -, bem como o ex-vereador Jaime Siunte.