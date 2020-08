Psicólogos contratados pós Raul Brasil fazem petição contra encerramento do convênio

Os 35 psicólogos contratados para prestar atendimento a comunidade após o massacre na Escola Estadual Professor Raul Brasil criaram um abaixo-assinado para evitar o encerramento do contrato e a suspensão dos atendimentos psicológicos.

De acordo com a petição, o Governo do Estado quer encerrar o convênio com os profissionais que atendem a centenas de suzanenses na saúde mental, e que passou a englobar pacientes que já aguardavam por vagas na saúde pública.

Além disso, o abaixo-assinado pontua que a fila de espera por atendimento ainda é grande, e que o cenário pioraria com a demissão em massa dos mais de 30 psicólogos, que também ficariam sem seus empregos em meio a pandemia.

Entre os comentários deixados na página, pessoas expressaram indignação com o possível encerramento dos atendimentos e a demissão dos psicólogos. Em uma demonstração de apoio, um internauta escreveu que é notório o bem que os profissionais têm feito aqueles que necessitam de atendimento, e reiterou que a municipalidade não teria condições de suprir a demanda.

O DS entrou em contato com a Prefeitura de Suzano e com a Secretaria Estadual de Saúde e aguarda posicionamento de ambos. Até o fechamento dessa reportagem, o abaixo-assinado já tinha quase 800 assinaturas. Para acompanhar a petição, basta acessar este link.