‘Psicólogos da Raul Brasil’ denunciam demissões antes do prazo de convênio

Psicólogos que trabalham no atendimento às vítimas diretas e indiretas do ataque na escola estadual Professor Raul Brasil, em Suzano, denunciam que profissionais estão sendo desligados do convênio antes do prazo prometido pelo Estado, que é até dezembro.

Segundo profissionais do Coletivo Psicólogos Raul Brasil, no último dia 23, quatro psicólogos foram demitidos. Outros quatro administrativos já haviam sido desligados em agosto, ainda de acordo com o grupo.

“As demissões são feitas por e-mail ou telefone, solicitando que o profissional compareça ao RH”, afirmou um dos profissionais que atuam nos atendimentos, que pediu para não se identificar.

O convênio foi realizado entre o governo do Estado e a Prefeitura de Suzano para atender aqueles que foram prejudicados psicologicamente com o massacre.

Dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde apontam que cerca de 2,7 mil pessoas ficarão sem assistência, caso o convênio seja encerrado, e que há fila de espera para novos atendimentos serem iniciados.

Segundo o grupo, hoje, são 25 profissionais atuando nos atendimentos. Em 18 de agosto, o DS deu matéria sobre a criação de um abaixo-assinado. Na época, a reportagem apurou que 35 profissionais trabalhavam nos atendimentos, ou seja, dez a mais do que o número atual.

A petição criada pelos profissionais conta com cerca de 40 mil assinaturas. A meta é 50 mil.

Até dezembro

Em nota, a Secretaria de Saúde do Estado disse que está mantida a assistência psicológica às vítimas diretas e indiretas do ataque, ocorrido em março do ano passado.

Apesar das denúncias, a pasta reafirmou o compromisso até dezembro e disse que foram realizados, até o momento, mais de 27 mil atendimentos desde a tragédia.

A Secretaria também deixou claro que o convênio tem caráter temporário e, se achar que houve queda de demanda, poderá desligar profissionais.

Já a Prefeitura de Suzano disse que a responsabilidade pelos desligamentos é do Estado. Porém, com as demissões, a administração busca soluções para absorver a demanda.

Só que a contratação de novos profissionais deve ser prejudicada pelas eleições deste ano e por fatores tributários, uma vez que a Prefeitura não pode, até que seja concluído todo o calendário eleitoral, realizar novas admissões de psicólogos.

A administração está realizando estudos para a viabilidade econômica das contratações, considerando a Lei de Responsabilidade Fiscal.