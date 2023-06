Psicólogos do Pró-Vítima farão atendimento gratuito na "Superman e Supergirl Run"

O Instituto Brasileiro de Atenção e Proteção Integral a Vítimas (Pró-Vítima) vai oferecer acolhimento emocional gratuito neste domingo (25/6), durante o “Superman e Supergirl Run”, que entra neste ano em sua 4ª edição. O evento será realizado pela Yescom, em celebração aos 85 anos de criação do Super-Homem, que estreou nos quadrinhos em 1938.

Corredores dos 5 km e dos 10 km terão à disposição dez profissionais, entre psicólogos e estudantes de Psicologia, no estande do Pró-Vítima, no Parque do Ibirapuera (avenida Pedro Álvares Cabral). Os que desejarem dar prosseguimento à terapia, posteriormente, poderão passar por sessões sem custo na Clínica de Psicologia da Faculdade das Américas (FAM), parceiro do Instituto.



“O Esporte é ferramenta importante para a manutenção da saúde física e mental, e também no resgate da autoestima. Entendemos a importância de o Instituto participar desta iniciativa como parceira, podendo ouvir os corredores que desejarem passar por acolhimento emocional. Muitas vezes, a pessoa, numa oportunidade como essa, acaba encontrando entendimento para reconhecer um abuso pelo qual esteja passando, ou forças para fazer alguma denúncia”, detalha a presidente do Instituto Pró-Vítima, a promotora de Justiça Celeste Leite dos Santos.

Durante o “Superman e Supergirl Run”, psicólogos e estudantes de Psicologia do Pró-Vítima farão atendimento num estande. O acolhimento será oferecido de graça. Os corredores que decidirem dar continuidade ao tratamento serão inscritos para um programa que o Instituto vai oferecer, também sem custo, a partir de agosto, na Clínica de Psicologia da FAM, com quem o Pró-Vítima firmou convênio. Serão oferecidas de oito a 12 sessões de análise:

“A vítima, de qualquer tipo de situação, precisa trabalhar sua resiliência para recomeçar a vida, ou até mesmo se fortalecer, por meio da terapia, para ter a coragem de um dia fazer as denúncias que precisa. Por isso que este trabalho da Justiça em conjunto com o Social e a Psicologia é tão importante”, complementa Celeste.

No “Superman e Supergil Run”, o Pró-Vítima também fará a exposição para os interessados do Violentômetro, ferramenta que mede o nível de violência a qual uma pessoa está sendo submetida. Na oportunidade, o Instituto ainda vai oferecer atividade física em parceria com uma academia de ginástica, além de aula experimental de Defesa Pessoal. A ação será desenvolvida em parceria com o projeto “Mulheres no Tatame”. Uma caminhada contra a violência também será organizada por voluntários do Pró-Vítima, com participação livre.

Os 85 anos do Super-Homem

A Yescom, que detém contrato de licenciamento com o Warner Bros. e a DC, é a responsável pelo evento de domingo. Corridas de 5 km e de 10 km serão realizadas. Caminhantes percorrem 5 km. Em sua 4ª edição, o “Superman e Supergil Run” comemora os 85 anos de criação do Super-Homem. O personagem estreou nas bancas dos Estados Unidos em 1938.

A entrega dos kits para os corredores que se inscreveram previamente para participar da competição acontece ao longo desta 6ª feira (23/6).