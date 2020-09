PSL confirma candidatura de Lacerda para prefeito de Suzano

O Partido Social Liberal (PSL) confirmou, durante convenção na manhã deste sábado (5), a candidatura de Israel Lacerda para prefeito de Suzano. O candidato a vice-prefeito da chapa “União do Bem” é o policial Eduardo Andrade Santos (Patriotas), mais conhecido como Soldado Eduardo, que foi o primeiro a entrar na Raul Brasil no dia do massacre. Além deles, foi ratificado também a candidatura dos 29 vereadores do partido. Lacerda frisou que vai defender a bandeira da saúde e comentou as mudanças pessoais e de campanha em comparação as eleições anteriores.

As primeiras palavras de Lacerda como candidato a prefeito foram: “Somos o único partido que realmente é renovação”. Segundo ele, a candidatura vem com entusiasmo da executiva estadual do PSL, que considera Suzano como uma cidade importante no contexto do Estado. “Conheço e sei o que a cidade precisa. Escuto mais a população do que falo. Vamos trabalhar com a verdade, com suor, saliva e sapato, além de trabalhar intensamente nas redes sociais. Será uma campanha propositiva, não queremos descer no nível como a última. Já disputei como candidato a prefeito outras duas vezes. Tenho feito um bom trabalho eleitoral e os números mostram isso. Foram 30 mil votos em 2012 e depois foram 39 mil no primeiro turno de 2016 e 56 mil no segundo turno do mesmo ano”, comentou.

Outra forma de renovação priorizado por Lacerda foi que dos 29 vereadores confirmados, sendo 20 homens e 9 mulheres, nenhum foi eleito em outras eleições. “Construímos um quadro de pré-candidatos qualificados com expectativa de fazer uma grande bancada de vereadores. Aqui não tem vereador eleito. Diferente de todos os partidos que apoiam a base do prefeito, ou seja, o ponto de partida é igual e o de chegada é de quem trabalha mais. Prezamos por candidatos ficha limpa e que realmente representam a renovação e estivessem preparado para ser parlamentar. E a expectativa é de fazer três ou quatro vereadores”, disse o candidato a prefeito.

Lacerda afirmou que vai defender as bandeiras da saúde, segurança e geração de emprego. “Saúde em primeiro lugar. Temos esse maior desafio. Queremos concluir o Hospital Federal, voltar com o projeto da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Revista, transformar o Pronto de Atendimento (PA) de Palmeiras em UPA, para assim termos duas UPAs e desafogar o Pronto-Socorro (PS) de Suzano”.

Por outro lado, esse ano de eleição é o primeiro que o candidato a vice-prefeito Soldado Eduardo vai disputar. O policial disse que sabe das dificuldades da população e vai lutar por uma Suzano melhor. “É um momento novo na minha vida. Aceitei o convite do Lacerda e vou trilhar um novo caminho na minha vida. Um caminho com conhecimento das necessidades da população. O policial está imerso nos problemas da sociedade. É um novo desafio, diferente do caso da Raul Brasil, mas vou me doar inteiro para ter uma cidade melhor, com mais segurança, transporte e educação”, completa.