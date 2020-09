PT e PSOL confirmam coligação inédita na disputa à Prefeitura de Suzano

O Partido dos Trabalhadores (PT) e o Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) de Suzano confirmaram uma coligação inédita para disputa da Prefeitura de Suzano neste ano. O anúncio foi feito na tarde deste sábado (12), em transmissão ao vivo feita nas páginas dos partidos no Facebook (veja como foi em https://www.facebook.com/ptsuzano/videos/341165397305357/).

A coligação majoritária, cujo nome será definido na convenção partidária, tem Derli Dourado, como pré-candidato a prefeito indicado pelo PT, e o professor Luciano Castilho como pré-candidato a vice-prefeito indicado pelo PSOL.

O fechamento dessa aliança entre os dois partidos de esquerda da cidade foi possível porque o professor Fábio Torres, inicialmente lançado pelo PSOL como pré-candidato a prefeito retirou seu nome da disputa, após muita discussão interna e com dirigentes e o pré-candidato a prefeito do PT.

Participaram do anúncio a vice-presidenta do PT Suzano e coordenadora do setorial estadual de Saúde PT-SP, Célia Bortoletto; a dirigente estadual da Apeoesp, professora Ana Lúcia Ferreira; a pré-candidata a vereadora do PT Iyá Bárbara; os presidentes municipais Valterson Mengalli (PT) e Leonardo Ferreira (PSOL); os pré-candidatos a prefeito Derli Dourado (PT) e a vice professor Luciano Castilho; o professor Fábio Torres – que retirou sua pré-candidatura a prefeito pelo PSOL; além do coordenador da equipe do Programa de Governo do PT, Ronaldo Santos e do secretário de Organização do PT, professor Jefferson Cypriano.

Inédita

Essa será a primeira vez que dois dos principais partidos de esquerda do país disputam juntos uma eleição majoritária em Suzano.

Convenções

Neste domingo (13), às 10h, o PT Suzano realiza sua Convenção Municipal. Devido a pandemia da Covid-19, o encontro que homologará as candidaturas a prefeito e de vereadores(as), bem como a coligação majoritária com o PSOL, ocorre de forma virtual, por meio do aplicativo Zoom. Estão convocados os membros da Executiva e do Diretório Municipal, além dos(as) pré-candidatos(as) a prefeito e a vereador(a) e dos filiados(as) ao partido.

Já o PSOL convoca seus dirigentes, militantes e pré-candidatas(os) para sua Convenção na terça-feira (15), às 20h, também de forma virtual, para homologar as candidaturas a vice-prefeito, para vereador(a) e a coligação majoritária com o PT.