PT Suzano realiza encontro e define candidaturas

O Partido dos Trabalhadores (PT) de Suzano realizou, na tarde de sábado (20), por videoconferência o Encontro Municipal do partido para definição de candidaturas para as Eleições 2020.

Neste encontro, os membros do Diretório Municipal participaram na condição de delegados e aprovaram o nome do ex-vereador Derli Dourado para disputar a Prefeitura pelo partido e também os nomes que vão compor a chapa proporcional do PT.

“Foi a primeira vez que utilizamos uma plataforma online para fazer um encontro importante como este, que aprova as candidaturas do partido e discute diretrizes que vão orientar nossa organização para o próximo período e, graças a participação dos nossos dirigentes, pré-candidatos(as) e convidados(a), fizemos um debate de alto nível que fortalece o nosso partido, mostra que o PT segue vivo e presente no cenário político da cidade”, avalia Valterson Mengalli, presidente do PT Suzano.

Na atividade, foram também aprovadas as diretrizes para construção de um plano de governo participativo a partir de reunião online com participação de especialista, pré-candidatos petistas e lideranças dos movimentos social e sindical da cidade.

Este processo será organizado pelo pré-candidato a prefeito Derli Dourado, juntamente com a Executiva do partido e o Grupo de Trabalho Eleitoral (GTE) já constituído.

“Como já é tradição no nosso partido, queremos ouvir e discutir com a população as 13 diretrizes aprovadas no encontro que vão nortear a construção do nosso plano de governo participativo, com propostas executáveis, definidas com muita discussão e também a partir de uma avaliação técnica e política e não apenas eleitoral como outros partidos fazem e depois não conseguem cumprir sequer a metade do que se propõe”, comenta Derli.

Os participantes também aprovaram uma autorização para que a Executiva Municipal do partido siga conversando com a direção do PSol suzanense na busca de construir uma aliança para compor a chapa majoritária com a indicação de um nome para vice-prefeito(a).

Caso a aliança com o PSol não seja concretizada, a direção do PT Suzano deverá definir a escolha de um(a) vice do próprio partido até a convenção oficial em data a ser definida dentro do prazo legal estabelecido pela Justiça Eleitoral.