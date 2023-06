Qualidade do ar é boa na região; tempo frio e seco marcam inverno

O índice da companhia, que vai de 0 (qualidade boa) a 200 (péssima).

Segundo a gerente da divisão de Qualidade da Cetesb, Maria Lucia Guardani, a chuva das últimas semanas contribuiu para a limpeza do ar e a eliminação das micropartículas na atmosfera que prejudicam a saúde.

Além disso, as chuvas e queda de temperatura também marca o começo do inverno, na próxima quarta-feira (21)

“Como a região tem bastante vegetação, a umidade do ar sempre é boa. O tempo seco por falta de chuva marca as características do inverno inclusive com os ventos frios a tarde”, disse.

Maria explica que este inverno pode ser semelhante ao do ano passado. Com temperatura amena, ventos fortes e chuvas pontuais. Outra preocupação neste período do ano é com relação às doenças respiratórias, que podem se agravar no inverno devido à baixa umidade do ar e às mudanças bruscas de temperatura.

“Até tem a brincadeira do ‘veraneio’ verão com inverno. No ano passado choveu muito nesta época. A tendência é que siga o mesmo este ano. As chuvas pontuais são necessárias para limpar as partículas inaláveis da atmosfera e diminuir as doenças respiratórias”, explicou.

Os fortes ventos, em conjunto com os automóveis e indústrias são os responsáveis por levar as micropartículas de um lugar para o outro.

“Para ajudar a reduzir a poluição das partículas inaláveis é recomendado o uso de transportes públicos ou meios de transporte ecológicos e sustentáveis. Exemplo disso é a bicicleta”, disse. Maria também orienta manter ambientes bem ventilados e evitar aglomerações em lugares fechados, onde o risco de contágio de doenças é maior. Beber água é fundamental, pois o clima seco pode causar desidratação. Além disso, é importante consumir alimentos ricos em água, como frutas e verduras, para manter o corpo hidratado.

