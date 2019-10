‘Quando você cuida do animal, você cuida de si mesmo’, afirma advogada

A advogada Ariana Gil comenta sobre a importância dos diretos dos animais e conscientização da sociedade civil em torno deste assunto.

"Hoje temos a Declaração Universal dos Direitos dos Animais. É importante destacar que todos possuem direitos, inclusive os animais. E nós devemos aplicar este direito enquanto norma, que contém na legislação", explica Ariana.

A Declaração traz aspectos como "todos os animais têm o mesmo direito à vida" e "nenhum animal deve ser maltratado".

Ariana explica que os seres humanos devem aplicar e saber dos direitos dos animais. "O ser humano não terá seus direitos interferidos se respeitar e aplicar os direitos dos animais. A lei é diferente. É uma visão equivocada fazer este comparativo dos direitos dos animais com os dos humanos".

"Quando você cuida do animal, você cuida de si mesmo e cuida do ser humano", emenda a advogada.

De acordo com a advogada, a questão da conscientização das pessoas é algo importante e que deve ser elaborada. "As pessoas precisam conhecer. Além da Declaração, existe o Código de Proteção aos Animais do Estado de São Paulo, porém muitos não sabem disso".

Segundo Ariana, a população confunde a questão da aplicação do direito do animal e do acolhimento e adoção deles. "A aplicação da legislação é diferente da questão da adoção e do recolhimento dos animais. Existem leis que protegem e garantem o direito dos animais", afirma.

O juiz especialista em causa animal, Sandro Cavalcanti Rollo, também falou sobre o assunto. À reportagem, o juiz explicou a importância dos animais. "O dia mundial dos animais tem, acima de tudo, a importância de lembrar aos seres humanos que não estamos sozinhos nesse planeta. Existem outros seres que também são fruto da longa jornada evolutiva que criou em nós, animais, a senciência, mecanismo que nós faz lutar pela vida. O dia 04 de outubro tem, portanto, uma importância simbólica e reflexiva a respeito da forma como estamos tratando os demais animais. Todos nós nos importamos com a nossa vida e liberdade".