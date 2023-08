Quanto custa almoçar em Suzano?

O preço de um almoço por quilo em Suzano é de R$ 46,96, em média. O levantamento foi feito pelo DS em restaurantes da cidade.

Os preços são diferenciados em vários locais. O restaurante Paturi, por exemplo, que fica na Rua Caboclos, cobra R$ 39,90 por quilo de alimento. De acordo com a dona, Francisca Araújo, o valor no início desse ano era R$ 35,00, o que significa que o valor aumentou 14%.

Ela explicou o motivo do aumento. “As carnes, o arroz, o feijão, o óleo e as verduras ficaram muito caros. Todos os dias que vamos ao mercado é uma surpresa”. Segundo a dona, o preço ainda pode aumentar mais esse ano, em caso de novo aumento nos preços. Porém, ela afirma que vai “tentar segurar” o atual valor por quilo.

O Restaurante Arte da Comida, localizado na Rua Baruel, onde o quilo custa, atualmente, R$ 48,99, um aumento de 2% em relação aos R$ 47,99 cobrados anteriormente.

O crescimento aconteceu em julho e, segundo o gerente Júnior Gravé, aconteceu por “aumento de aluguel, dissídio de funcionários e despesas de gás, água e energia”.

Durante todo o ano de 2023, este foi o único aumento no estabelecimento, e o responsável espera manter o preço até o ano que vem. No Restaurante Pague Pouco, localizado na Rua Felício de Camargo, o valor cobrado é de R$ 52,00 por quilo, “com 60 tipos de pratos”, de acordo com a dona, Marisa Miranda. Ela conta que este preço é mantido no estabelecimento desde 2021.

Além disso, Marisa afirma que pretende manter esse valor até o fim do ano. “Pretendo deixar até dezembro, se não tivermos mais nenhum aumento nos preços dos alimentos”. Ela explica que sempre tenta manter um equilíbrio para que os preços não aumentem ao consumidor final e que “geralmente todo início de ano os valores sobem bastante”.

Almoçar fora de casa ficou 17,4% mais caro para o trabalhador brasileiro durante a pandemia, indica pesquisa da ABBT (Associação Brasileira das Empresas de Benefícios ao Trabalhador). Conforme o levantamento, uma refeição completa –comida, bebida, sobremesa e café– custou R$ 40,64, em média, em todo o País.

Dicas para quem opta por comer em restaurantes são importantes

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que o brasileiro gasta atualmente cerca de 25% de sua renda com alimentação fora de casa. As informações são do portal https://alimentossemmitos.com.br. Comer fora é mais fácil e rápido, mas é preciso ficar atento para o local escolhido para fazer as refeições, as condições de higiene dos utensílios e a conduta dos funcionários que manipulam o alimento. Isso porque o número de doenças transmitidas por alimentos (DTAs) ainda é alto no Brasil e, segundo especialistas, subnotificado.

A nutricionista e doutoranda em Ciência dos Alimentos pela USP, Jéssica Aragão, ligada ao Centro de Pesquisa em Alimentos (FoRC), elenca cuidados para quem se alimenta fora de casa, em entrevista ao portal www.alimentossemmitos.com.br.

Dicas

Prefira locais limpos e arejados; verifique o estado de conservação dos utensílios (pratos, talheres, copos) e do ambiente de modo geral; nos restaurantes com buffet montado, verifique se os pratos quentes estão em balcão térmico e se os pratos frios estão em balcão refrigerado.

Os alimentos frios como saladas, molhos caseiros, sushi e queijos devem estar em balcões refrigerados à temperatura abaixo de 10 º C e os alimentos quentes devem estar em balcões aquecidos à temperatura acima de 60 º C. Também nos estabelecimentos com buffet montado, repare se há anteparos de vidro sobre os pratos. Eles ajudam a proteger o alimento contra eventuais descuidos de quem está se servindo (espirros, tosses e saliva).

Verifique a higiene dos funcionários e o cuidado de higiene que os mesmos possuem ao manipular o alimento. Durante o desempenho de suas atividades, os funcionários não devem fumar, falar desnecessariamente, cantar, assobiar, espirrar, cuspir, tossir, comer, manipular dinheiro ou outros atos que possam contaminar o alimento. Observe o prazo de validade de itens como azeite, pimenta e sachês de molhos.