Quarentena deixa mais pessoas na lista de devedores

Mais da metade dos suzanenses incluídos na lista de inadimplentes do comércio local não conseguiu quitar suas dívidas em abril deste ano, segundo levantamento realizado pela Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano. Dos 5.274 nomes de devedores, 3.365 continuam com débitos pendentes.



Segundo a associação, a quarentena afetou tanto o faturamento das lojas – com a venda de novos produtos - como também a entrada do pagamento de dívidas. Os dados, obtidos pelo DS, apontam que 36% dos inadimplentes saiu da lista, o que totaliza 1.909 pessoas.



O cenário visto atualmente é muito diferente ao do encontrado em igual período do ano passado. Para se ter uma ideia, em abril de 2019, a ACE incluiu 9.342 pessoas na lista de devedores. Deste total, 5.071 conseguiu sair. Em porcentual, o número de pessoas que conseguiu sanar débitos pendentes é de 54%. Ou seja, 18% maior do que foi apresentado em abril deste ano.

A situação vista na cidade só deve mudar com a retomada das atividades. Mas, o retorno de alguns serviços, por exemplo, é alvo de uma discussão do prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) e outros gestores do Alto Tietê. Isso porque a região está na ‘fase 1’ do plano “Retomada Consciente”, divulgado pelo governador João Doria (PSDB), na quarta-feira, 27, no Palácio dos Bandeirantes.



Prefeitos da região, porém, afirmam estar indignados com os critérios do Estado para manter a quarentena na região. Gestores discordam e pedem início da flexibilização a partir do próximo dia 1°, como deve acontecer na Capital.

O prefeito de Guararema e presidente do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), Adriano Leite, falou sobre a classificação da região. “Estamos insatisfeitos, e indignados, com o posicionamento incoerente do Governo do Estado de classificar o Alto Tietê atrás da Capital neste processo de saída da quarentena”, disse ele, em reportagem publicada pelo DS na edição de quinta-feira.