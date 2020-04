Quarentena faz qualidade do ar melhorar na região

A qualidade do ar melhorou durante o período de quarentena em toda a região. Uma avaliação feita pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), iniciada no último dia 20 e publicada no último dia 30, aponta que a quantidade de poluentes primários presentes no ar é considerada “boa”.

A redução da poluição se dá por conta do número baixo de veículos nas ruas e a consequente ausência de engarrafamentos. As chuvas e ventos ocasionais também contribuíram para a “limpeza” na atmosfera.

O estudo foi feito em 29 estações automáticas situadas na cidade de São Paulo, mas conta para a Região Metropolitana de São Paulo, na qual o Alto Tietê faz parte. Dados mais precisos - por cidade - serão coletados após a quarentena.

“Os níveis de monóxido de carbono, que é um indicador da emissão de veículos leves em grandes centros urbanos, estão atualmente, entre os mais baixos do corrente mês de março na região. Durante esse período de 10 dias, a Cetesb observou nas 13 estações que medem este poluente na Região Metropolitana de São Paulo, que a queda dos níveis de CO foi mais acentuada nas estações próximas às grandes vias de tráfego”, diz a Cetesb, em texto publicado em seu site.

Multas por poluição

Até o mês de outubro do ano passado, a Cetesb emitiu 155 multas a veículos do Alto Tietê durante fiscalização ao combate de poluição do ar por fumaça preta, atividade de rotina efetuada pelos agentes da companhia ao longo de todo o ano.

Em todo o Estado, 63.126 veículos foram fiscalizados. Desses, 1.108 foram autuados por emissão de fumaça. Um dos pontos de fiscalização foi Itaquá, sob responsabilidade da Agência da Cetesb de Mogi das Cruzes. Dos 1.108 veículos autuados, 288 foram da cidade.