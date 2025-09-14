Quase 10% das 6 mil vagas de estacionamento, são preferenciais na região

O Alto Tietê conta com 6.298 vagas disponíveis nas cidades da região, dessas 615 são preferenciais, sendo 372 para idosos e 243 para pessoas com deficiência (PCD), o que representa apenas 9,77% do número total das vagas. Todos os municípios exigem a apresentação de credencial para o uso do estacionamento, geralmente rotativo, e possuem fiscalização para garantir o respeito às vagas exclusivas.

Em Suzano, são 1,9 mil vagas demarcadas pelo sistema rotativo de estacionamento nas vias públicas, a Zona Azul. Desse total, 96 são para o público idoso e 76 para pessoas com deficiência. Segundo a pasta, só podem parar nas vagas preferenciais aquelas que tiverem as credenciais de estacionamento que permitem o uso. A solicitação ou renovação do documento pode ser feita por e-mail (smtmu@suzano.sp.gov.br), mediante envio de CNH, CPF, comprovante de residência e, no caso de PCD, atestado médico. A entrega é realizada em até sete dias úteis. Quem preferir atendimento presencial pode comparecer à Rua José Correa Gonçalves, 152, na Vila São Jorge, das 8h às 17h.

Mogi das Cruzes informou, através da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito, que existem 1.513 vagas controladas na cidade. Elas estão distribuídas em 37 vias da região central e 7 vias do distrito de Braz Cubas. São 83 exclusivas para idosos e 47 para PCD, sempre mediante credencial. A fiscalização destas vagas é feita por agentes municipais de trânsito, Polícia Militar e Guarda Civil Municipal. Denúncias de irregularidades podem ser registradas pelo telefone 0800 77 30 194.

Em Ferraz de Vasconcelos, a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana registrou um aumento de 5% no número de vagas em 2025. Atualmente, são 1.500, das quais 120 para idosos e 70 para PCD. O uso é restrito a pessoas com credencial, e os motoristas devem seguir a sinalização local.

A Prefeitura de Arujá informou que o estacionamento rotativo dispõe de 850 vagas, sendo 43 para idosos e 30 para PCD, todas sujeitas à apresentação de credencial.

Já em Santa Isabel, há 523 vagas, das quais 30 são destinadas a idosos e 20 a pessoas com deficiência. O estacionamento nesses locais exige credencial, e o descumprimento é considerado infração de trânsito. Além disso, por se tratar de sistema rotativo, o tempo máximo de permanência é de duas horas e a pasta pede para que ele seja respeitado.

