Quase 100 toneladas de resíduos são retiradas do Rio Una em um dia

Além de impedir a elevação acima da margem do rio, a limpeza garante a fluidez do curso da água para não ocasionar retenção do trânsito na avenida Governador Mário Covas Júnior, a Marginal do Una. Para evitar este cenário, foram retirados detritos de duas galerias e de outras adjacentes.

Os serviços são recorrentes e ocorrem ao longo do ano, no entanto, há um reforço promovido pela pasta com a aproximação do período de chuvas. Para que este trabalho seja realizado, veículos como escavadeiras e pás carregadeiras foram utilizados para a retirada dos resíduos, já os detritos foram colocados em caminhões para terem o destino correto e, em seguida, a via passou por um processo de limpeza.

“Todo esse trabalho é preventivo para evitar grandes volumes de água neste trecho da cidade. A Marginal do Una é uma via importante para ligar as regiões norte e sul do município e precisa estar em ótimas condições para circulação, inclusive em dias chuvosos”, ressaltou o secretário Samuel Oliveira.

A limpeza de um trecho do rio Una é uma das ações realizadas para conter os avanço das águas pluviais na cidade, mas não é a única. No início deste mês, o Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) anunciou que os serviços de desassoreamento do lote 4B do rio Tietê, que inclui o trecho Suzano-Poá, serão iniciados no próximo mês.

Essa é uma luta constante da administração municipal, que se intensifica ainda mais nos períodos que antecedem as chuvas. Na ocasião do anúncio, foram apresentadas as ações que Suzano está desenvolvendo, incluindo a limpeza dos rios, para mitigar o impacto das chuvas durante o Plano Verão 2023-2024, que terá início em dezembro.

Além disso, ao longo de todo o ano, a pasta de Manutenção e Serviços Urbanos realiza a limpeza de rios, córregos, valas de drenagem de rios e bueiros. Em 2022 foram retiradas 2.357 toneladas de dejetos de rios e outros corpos d’água na cidade, por sua vez, neste ano, até o mês de julho, foram 1.543 toneladas de resíduos recolhidos.

