Quase 255 mil declarações do IR do Alto Tietê são entregues à Receita

Terminou o prazo para a declaração do Imposto de Renda 2019. Ao todo, 254.851 declarações foram feitas em todo o Alto Tietê.

O número é maior do que os 236.721 declarados no ano passado, e supera a estimativa da Receita Federal para esse ano, que era de 246.667.

A cidade que mais fez declarações no Alto Tietê em 2019 foi Mogi das Cruzes, com 89.339. Suzano foi a segunda cidade na lista, com 49.706 declarantes. Itaquá teve 38.080 declarações feitas, seguida por Ferraz de Vasconcelos, com 23.261.

20.136 contribuintes declaram o Imposto de Renda em Poá, que ficou na quinta posição da lista. Arujá vem logo em seguida, com 17.275 declarações feitas. A sétima colocada do Alto Tietê foi Santa Isabel, com 7.534 declarações.

Guararema, Biritiba Mirim e Salesópolis fecham a lista de declarações feitas pelas 10 cidades do Alto Tietê, com 4.653, 2.951 e 1.916 declarações, respectivamente.

Segundo a Receita Federal, praticamente em todos os anos o número de declarações aumenta em comparação com o ano anterior. A previsão é feita sempre com base no crescimento vegetativo da população economicamente ativa, além de outras variáveis econômicas em comparação com os números do ano anterior.

Para quem não entregou a declaração ainda, já está disponível desde as 8 horas da manhã dessa quinta-feira (2) a entrega da declaração em atraso. Quem tinha que declarar e não o fez, deve fazer o quanto antes.

Além de ficar com o CPF restrito, o contribuinte também está sujeito à multa pelo não cumprimento da obrigação, que é de 1% ao mês (ou fração de mês) sobre o imposto devido. Não havendo imposto devido, a multa mínima é de R$ 165,74. Já a multa máxima está limitada a 20% do imposto devido.

Já para quem declarou errado, a Receita Federal recomenda que os contribuintes façam a autorregularização o quanto antes, para aumentarem as chances de serem contemplados nos próximos lotes de restituição e para não correrem risco de serem autuados.