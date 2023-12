Quase 65 mil alunos em Suzano entram em férias no próximo dia 22 de dezembro

Pelo menos 64,8 mil alunos das redes municipal e estadual em Suzano vão entrar em férias durante o mês de dezembro. As informações são da Prefeitura de Suzano e da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo.

Da rede municipal, são 28 mil alunos, entre a creche e o 5º ano do ensino fundamental, que entrarão em férias no dia 22 de dezembro. As crianças entre zero e 11 anos devem voltar às escolas no dia 7 de fevereiro, previsão de início do ano letivo de 2024.

Enquanto isso, a rede estadual tem 36.846 alunos na cidade de Suzano.

Os alunos são do Ensino Fundamental 1 e 2, ou seja, de seis a 14 anos, e do Ensino Médio, de 15 a 17 anos. Os alunos entram de férias no dia 17 de dezembro e devem voltar no dia 14 de fevereiro.

Além disso, existem as turmas de EJA Fundamental, que é a partir de 15 anos, e EJA Médio, a partir de 18 anos. Esses alunos entram de férias no dia 17 de dezembro, mas retornam às aulas no dia 15 de fevereiro.