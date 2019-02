Queda de árvore atinge dois carros no Centro de Suzano

Uma árvore caiu em cima de dois carros na Rua Augusta Aparecida de Carvalho Morais, na altura do número 318, no Jardim Santa Helena, região central de Suzano. A queda aconteceu nesta terça-feira (26) e foi provocada por conta da forte ventania. Ninguém se feriu.

Um dos carros atingidos estava estacionado e não possuía ninguém no veículo. O outro carro, ocupado apenas pelo motorista, aguardava a liberação do sinal de trânsito. O motorista de 57 anos não sofreu nenhum arranhão.

De acordo com o motorista, José Cláudio de Toledo, tudo aconteceu de maneira muito rápida. Ele afirma que não conseguiu desviar dos galhos por conta do grande número de carros que aguardavam pela liberação do sinal de trânsito.

"Eu estava indo para uma consulta médica agendada em um consultório que fica aqui perto. Por volta das 14h00, enquanto estava esperando o sinal de trânsito abrir aqui na Rua Augusta de Morais, a árvore caiu e acabou atingindo o meu carro", conta o motorista.

De acordo com ele, tudo aconteceu de maneira muito rápida. "Estava chovendo e ventando muito forte no momento e só ouvi o estrondo dos galhos atingindo o meu carro. Foi assustado!", afirma. Após o acidente, o motorista conseguiu sair do carro sem dificuldades e pediu ajuda para os moradores locais que ligaram para o Corpo de Bombeiros e para a Defesa Civil.

"Além da ajuda dos moradores, liguei para uma sobrinha que veio me ajudar. Ela também ligou para os bombeiros e explicou a situação. Graças a Deus ninguém estava passando pela calçada no momento", conta José Cláudio.

Cerca de 20 minutos após o acidente, a Defesa Civil Municipal chegou ao local e iniciou os estudos do processo de remoção das árvores e retirada dos carros danificados.

O veículo de José Cláudio teve todo o seu teto e vidros danificados, a parte externa foi amassada assim como a frente do carro. O carro que estava estacionando não sofreu grandes danos.

De acordo com os guardas da Defesa Civil presentes, os motivos da queda da árvore serão apurados.