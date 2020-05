Queda de vendas do Dia das Mães em Suzano deve seguir previsão nacional de 50%

Os comerciantes de Suzano esperam a diminuição expressiva nas vendas de Dia das Mães este ano. O principal motivo da retração é a pandemia do novo coronavírus e o decreto de quarentena que impede a reabertura de comércios considerados não essenciais em todo o Estado. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio (CNC) as vendas devem cair mais de 50% em relação ao ano passado em todo território nacional.

Em meio a essas limitações, os comerciantes e lojistas na região encontraram como aliado a entrega em domicílio para continuar vendendo na data que é considerada uma das mais importantes para o comércio, juntamente com o Dia das Crianças e o Natal.

O sistema de entrega de produtos e a venda online tem sido a principal orientação aos comerciantes de Suzano, como uma forma de driblar parte dos prejuízos causados pelo fechamento temporário dos estabelecimentos. É o que explica Rodrigo Guarizo, diretor de marketing da Associação Comercial e Empresarial de Suzano (ACE Suzano). "Nós estamos incentivando os comerciantes a realizarem a venda por delivery ou online para minimizar esses impactos", diz.

Entre as alternativas que os comerciantes podem adotar, a associação explica que a criatividade é a uma das armas para reduzir os danos na arrecadação dos empreendimentos. "As alternativas são a criatividade. Fazer algum tipo de promoção, vender pela internet, entregas rápidas e montar um bom plano de retirada das compras para que as mães não fiquem sem receber o presente no dia delas", complementa.

A associação disse que ainda não há como mensurar o quanto a pandemia vai prejudicar os lojistas da cidade durante o Dia das Mães, isso porque esses prejuízos dependem do tipo de atividade e do ramo em que o comércio está inserido. Também é necessário levar em consideração quais ações essa loja está tomando para driblar a crise. "Se a loja está fazendo vendas pelos meios digitais, se faz entregas, promoções", diz a ACE.

Ainda assim, não é possível determinar se as vendas online podem compensar as vendas presenciais. Entretanto, a ACE é taxativa ao dizer que a expectativa na diminuição de vendas em relação ao ano passado é eminente. "Temos certeza que a pandemia prejudica a economia como um todo, isso pode ser visto nas previsões de renomados economistas e institutos especializados", finaliza.