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Jornal Diário de Suzano - 11/04/2026
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Cidades

Desabamento do teto de bingo em Suzano fere 5 pessoas com idades entre 65 e 75 anos

Equipes do Corpo de Bombeiros foram chamadas para atender a ocorrência. Segundo informações colhidas, no local, houve a queda do teto de gesso sobre as vítimas

13 abril 2026 - 08h16Por De Suzano
Bombeiros foram chamados para atender ocorrênciaBombeiros foram chamados para atender ocorrência - (Foto: Divulgação)

Ao menos cinco pessoas, sendo quatro delas com idades entre 65 e 75 anos, ficaram feridas após o desabamento do teto de um estabelecimento comercial, situado na Rua Benjamin Constant, 71, na região central de Suzano.

As primeiras informações são de que o local seria um bingo e o acidente ocorreu no final da noite deste domingo (12). 

As equipes do Corpo de Bombeiros foram chamadas para atender a ocorrência.

Segundo informações colhidas, no local, houve a queda do teto de gesso sobre as vítimas. “Diante da situação, as guarnições adotaram os procedimentos de segurança necessários, a fim de evitar novos desabamentos, garantindo a integridade física das equipes e das vítimas durante toda a operação”, informaram os bombeiros ao DS.

Após avaliação inicial, constatou-se tratar de quatro vítimas femininas idosas, com idades entre 65 e 75 anos, apresentando escoriações leves, sinais vitais estáveis e nível de consciência preservado.

Por medida preventiva, as vítimas foram encaminhadas aos hospitais da região, permanecendo sob cuidados médicos para avaliação mais detalhada. O policiamento permaneceu no local para preservação da área.

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