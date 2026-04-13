Desabamento do teto de bingo em Suzano fere 5 pessoas com idades entre 65 e 75 anos

Ao menos cinco pessoas, sendo quatro delas com idades entre 65 e 75 anos, ficaram feridas após o desabamento do teto de um estabelecimento comercial, situado na Rua Benjamin Constant, 71, na região central de Suzano.

As primeiras informações são de que o local seria um bingo e o acidente ocorreu no final da noite deste domingo (12).

As equipes do Corpo de Bombeiros foram chamadas para atender a ocorrência.

Segundo informações colhidas, no local, houve a queda do teto de gesso sobre as vítimas. “Diante da situação, as guarnições adotaram os procedimentos de segurança necessários, a fim de evitar novos desabamentos, garantindo a integridade física das equipes e das vítimas durante toda a operação”, informaram os bombeiros ao DS.

Após avaliação inicial, constatou-se tratar de quatro vítimas femininas idosas, com idades entre 65 e 75 anos, apresentando escoriações leves, sinais vitais estáveis e nível de consciência preservado.

Por medida preventiva, as vítimas foram encaminhadas aos hospitais da região, permanecendo sob cuidados médicos para avaliação mais detalhada. O policiamento permaneceu no local para preservação da área.