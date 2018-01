Queda frequente de energia elétrica prejudica o comércio

Os comerciantes do Centro de Suzano reclamam da constante queda de energia elétrica na área. De acordo com eles, a situação traz prejuízos tanto nas vendas quanto até mesmo, em casos de estabelecimentos alimentícios, nos produtos. Além disso, ressaltaram que já chegaram a reivindicar o problema e aguardam solução.

Esse é o caso de uma loja de doces e salgados que o operador de caixa Thales Noronha trabalha. Ele lamentou que toda vez em que acontece interrupção de energia, precisa levar mais de 30 bolos para outra unidade que fica em Poá. "Direto temos que correr com os doces para deixá-los em um lugar conservado e fresco. O pior é que a situação ocorre em todo o Centro e todos saem no prejuízo. Pagamos impostos e não era para acontecer isso".

Outra que também sofre com a queda de energia é uma loja de flores. A gerente Mariana Augusto Koyama falou que perdeu vendas nos pagamentos em cartões. "Constantemente a energia cai à noite e quando chegamos para abrir a loja de manhã ainda não tem.

Os clientes na maioria das vezes saem sem comprar, pois tanto as máquinas carregáveis quanto as de internet não funcionam. Sempre que chove já sabemos o problema que teremos de enfrentar".

A gerente de um estabelecimento de vendas de roupas, Thalita Maia, disse que por sorte a energia tem voltado rápido. Isso porque muitos clientes deixam a loja quando acontece a interrupção de energia elétrica.

"O provador de roupas da loja fica totalmente escuro e não tem como as pessoas provarem. Então acabam indo embora e a gente fica sem vender. Já entramos em contato com o órgão responsável e esperamos que não aconteçam mais ocorrências".

Já a coordenadora comercial de uma escola de inglês, Kethlen Oldra, comentou que na última semana a energia caiu quatro vezes. Por conta disso, o local registrou problemas com a internet. "Nosso sistema fica lento e com danos após as quedas de energia. Demora horas para solucionarmos. Uma situação que tem atrapalhado bastante e que logo pretendemos reclamar mais uma vez para que possa ter um fim", completou.