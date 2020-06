Queda no movimento em estacionamentos chega a 80% com pandemia

A redução no fluxo de carros nas ruas por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) tem refletido no movimento em estacionamentos particulares de Suzano. Em alguns casos, a queda foi de 80% no número de veículos deixados nestes locais.

São vários fatores que têm influenciado na queda deste número. Entre eles, o comércio fechado na região central e a necessidade de se economizar durante uma crise não só sanitária, mas financeira.

Eder Alves é proprietário de duas unidades do estacionamento News Park. Uma delas foi fechada há dois meses e reaberta na última semana. Ela fica na Rua Baruel, próximo a Prefeitura da cidade, e teve uma queda - de 40 estacionamentos por dia, para menos de 10.

Já a unidade da Rua Felício de Camargo conta com 120 vagas e viu a média de carros estacionando cair de 100 a 110 veículos, para os 30 atuais.

"O de baixo (Felício de Camargo) tem um pouco mais de movimento, porque fica próximo ao Hospital Santa Maria. Já o outro (Baruel), optei por fechar depois do início da pandemia", conta.

Na última semana, houve ligeiro aumento (10%) no movimento de veículos no estacionamento da Rua Baruel. Mesmo assim, Alves não sabe se vai mantê-lo aberto. Como em outros setores, a pandemia também tem atrapalhado donos de estacionamento, principalmente para manter funcionários.

"Estou me virando. Deixei os funcionários em casa e paguei uma boa parte do salário deles. Estou conversando com os proprietários e empurrando os aluguéis. Juntando os dois locais, custam R$ 22 mil. Os proprietários também entendem e sabem que o momento é difícil", afirma.

Assim como ocorrido nos estacionamentos de Alves, na Maggi Veículos a queda também foi de 80%. Lucia Souza é funcionária do local e diz que o número de carros que são guardados no terreno, em alguns dias, não chega a 10. "Temos outras rendas particulares que se somam ao estacionamento, e a gente se vira dessa forma. Se for depender só do estacionamento, não dá. Tenho cerca de 40 vagas e está difícil", conta Lucia.

Melhora

Entre a última quinta-feira (28) e sábado (30), houve aumento no movimento do estacionamento onde Lucia trabalha. Mesmo assim, ela diz que a situação segue difícil.

"Antes da pandemia estava bom. Aí depois do início caiu bastante e no final da última semana, voltou a melhorar. Só que as pessoas não têm para onde ir".

"No começo, estava bem devagar e muitos estacionamentos estavam fechados. Só entrava quem era mensalista. Perdemos alguns neste período. Mas quando as pessoas começaram a sair mais para a rua, aumentou um pouco a quantidade de avulsos, mas ainda está bem devagar", conta uma funcionária que não quis se identificar. Ela trabalha em um estacionamento que fica na Rua Campos Salles, no Centro.