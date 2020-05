Queda no preço do etanol em Suzano chega a quase 15%

O preço médio dos combustíveis segue em queda livre em Suzano. O valor médio do litro do etanol caiu 14,4% em quase dois meses de isolamento social, passando de R$ 3,11 (entre 15 e 21 de março) para os R$ 2,66 atuais. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Há locais, no entanto, em que o valor é R$ 2,49.

A cidade tem o litro do etanol mais barato do que Mogi, por exemplo, onde custa em média, R$ 2,71. Mas é mais caro do que em Poá, que tem valor girando em torno de R$ 2,45. As duas cidades também apresentaram redução no valor do etanol, com queda de 10,5% em Mogi e 19,9% em Poá no mesmo período.

A queda brusca no preço se dá por conta da redução da taxa do barril de petróleo, já que a demanda é baixa pelo isolamento social. Com as pessoas em casa, o movimento de veículos nos postos reduziu.

O levantamento considera a última avaliação feita pena ANP entre os dias 3 e 9 de maio, e compara com os números divulgados pelo DS em abril, referentes ao período de 15 a 21 de março. Desta vez, 14 postos de combustíveis de Suzano foram consultados. No mês passado, o DS consultou alguns postos e constatou que, em alguns deles, a redução no movimento chegou a 70%.

Queda na gasolina

Saindo por R$ 3,79, o litro da gasolina também apresentou queda, porém mais discreta: de 11,8% desde a última pesquisa feita pela ANP antes do início da quarentena.

Conforme o DS informou em 17 de abril, a gasolina custava, em média, R$ 4,30 na cidade. Em comparação com outros municípios, como Mogi, Poá e Itaquá, os suzanenses ainda pagam mais caro pelo litro da gasolina.

Em Mogi, atualmente, ela sai pelos mesmos R$ 3,79. Em Poá, o valor médio do litro custa R$ 3,70 e em Itaquá, R$ 3,67.

Diesel

Atualmente, o preço médio do diesel comum é de R$ 3,11 em Suzano, com queda de 12,8% em comparação ao levantamento feito entre 15 e 21 de março. Em Mogi, o valor é de R$ 3,29, enquanto em Poá, o diesel está saindo por R$ 2,84.

Prejuízo

Erika da Silva trabalha na parte administrativa do posto Vila Urupês. Ela conta que, desde o início da pandemia, houve queda de 60% no movimento do local, e mesmo com parte da população furando a quarentena, o cenário não mudou muito.

“A gente percebe que tem mais gente nas ruas, mas para postos, continua a mesma coisa, e isso acontece desde o primeiro dia de quarentena”, conta.

No Auto Posto Suzan, localizado na Rua Dr. Prudente de Morais, houve redução de 50% no movimento. Reinaldo Silva é gerente no local e diz que o isolamento social tem auxiliado na queda.

“Muitas pessoas não estão trabalhando. Automaticamente, o fluxo de veículos reduz bastante”, conta.

No posto, o etanol custa R$ 2,49; a gasolina R$ 3,59; e o diesel R$ 2,94.