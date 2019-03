Quedas de raios chegam a 20.645; desde o ano 2000 foram 20 mortes

Nos três primeiros meses do ano, as dez cidades do Alto Tietê registraram aumento de 106,35% em relação ao número de quedas de raios. De 1º de janeiro a 6 de março, foram 20.645 descargas elétrica, contra 10.005 do ano passado. A pesquisa realizada se baseou em dados do Grupo de Eletricidade Atmosférica (Elat), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Segundo levantamento, desde o ano 2000, pelo menos 20 pessoas morreram, no Alto Tietê, por descargas elétricas provenientes de raios.

Mogi das Cruzes é a cidade com o maior número de descargas elétricas. O território mogiano recebeu nesses últimos meses 6.380 raios. Em 2018, o número computado foi de 4.320, o que representa a um aumento de 47,69%.

Responsável por um dos maiores aumentos da região, Suzano é a segunda colocada na lista. De janeiro a março deste ano, 4.120 raios atingiram o solo, contra 1.370 do ano passado. O município suzanense computou elevado aumento de 200,73%.

O ranking põe ainda Salesópolis como a terceira, com 2.755. Santa Isabel fica em quarto, totalizando 1.590. Em seguida, vem Biritiba Mirim (1.540); Itaquaquecetuba (1.530); e Guararema (1.350).

Tragédia

Em Arujá, palco de uma tragédia, a qual morreu três pessoas da mesma família, 660 raios caíram na cidade. Esse número é 214,29% maior, em relação a 2018, quando apenas 210 descargas foram registradas.

Um dos motivos para tal aumento deve-se à instabilidade do tempo. Na região, os reservatórios que abastecem as dez cidades têm registrado elevação da pluviometria dia após dia. Atualmente, o Sistema Alto Tietê está operando com 75,3% da capacidade.

Segundo o meteorologista Daniel Orlandi, da agência meteorológica Climatempo, alguns sistemas meteorológicos colaboraram para deixar o tempo instável com muita nebulosidade e chuva forte e frequente na Região do Alto Tietê.

Mas, a previsão é que nesta semana, o predomínio é de sol, calor e alta umidade, um clima típico da estação e que tem favorecido o crescimento de nuvens carregadas sobre a região de Suzano. “Este tempo quente e úmido predomina nos próximos dias. Para o fim de semana, o sol aparece, faz calor e novamente as nuvens crescem e se espalham por Suzano trazendo as famosas pancadas de chuva típicas de Verão que vem acompanhadas de descargas elétricas atmosféricas”, explicou o especialista.