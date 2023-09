Queimadas preocupam; bombeiros orientam para evitar riscos

O comandante do 2º Subgrupamento do Corpo de Bombeiros de Suzano, Marcos Carbonel, deu dicas, a pedido do DS, para que a população evite incêndios em matas. As queimadas preocupam a região. Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) foram identificados 13 focos de janeiro a julho deste ano.

O comandante esclarece quais são as orientações do Corpo de Bombeiros. “Orientamos a não fazer limpezas em terrenos queimando objetos, como resto de árvore, resto de plantas, lixo. E, com o tempo extremamente seco que está ultimamente, acontecem as queimadas. Orientamos a não fazer esses procedimentos, porque nem sempre a pessoa consegue fazer uma queimada controlada”.

Outra orientação de Carbonel é manter o terreno limpo.

“Caso o fogo pegue na vegetação, ele não chega na casa, porque tem casas que ficam com mato bem próximo”, justifica.

O comandante explica que “o ideal é não jogar fogo” nos materiais. “Como é um material orgânico, a pessoa pode enterrar, colocar em um canto. Uma hora a matéria vai se degradar. Não é necessário colocar fogo porque pode provocar queimadas e, com o tempo seco, contamina o ar e o solo, além de prejudicar a respiração das pessoas”.

De acordo com o comandante, os casos em Suzano não são muito recorrentes, mas o local que mais acontece é no Distrito de Palmeiras. “Tem mais na região de Palmeiras porque é uma região de mata mesmo. Acaba acontecendo ainda mais naqueles locais de mata fechada”.

Ele explica que esses casos “fogem do controle”. “A gente não sabe ao certo como aconteceu a queimada. Pode ser uma pessoa que quer limpar o terreno, junta folha, galhos, resto de árvores, coloca fogo e com o vento acaba se alastrando. Pode ser também um incêndio criminoso. A gente fica sem saber o que causou o incêndio”.

O Corpo de Bombeiros atende pelo número 193 para conter incêndios na cidade.