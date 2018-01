Queixas contra empresas de telefonia lideram ranking do Procon

O Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) de Suzano realizou 4.052 atendimentos, sendo 1.162 atendimentos relacionados a empresas de telefonia e 1.125 de instituições financeiras em 2017. Somados, essas queixas apresentam 50% do total de atendimentos feitos.

Em comparação com 2016, os atendimentos tiverem uma redução de 10,79%. Foram 4.542 atendimentos registrados em 2016, gerando uma diferença de 490 reclamações. .Além das queixas principais recebidas, o restante das reclamações está relacionado à compra de produtos e serviços, como compras em lojas físicas e virtuais, contratação de cursos, internet e TV por assinatura. A principal contestação das reclamações citadas é a cobrança indevida/abusiva.

A respeito das instituições financeiras, as reclamações não são limitadas somente aos bancos que oferecem crédito, inclusive as especializadas neste tipo de serviço, mas, reclamações de empresas distintas. "Percebemos que no ano de 2017 houve um aumento de 2% das reclamações feitas por pessoas com mais de 70 anos, o que demonstra que é necessário tomar muito cuidado com os empréstimos feitos a idosos através de consignado em folha de pagamento. Em razão disso, pretendemos aumentar as campanhas de orientação para este público", detalha a diretora do Procon, Daniela Itice.

De todos os casos atendidos em 2017, existem mais de 700 reclamações que foram formalizadas. Destas, mais de 280 acordos foram realizados em audiência de conciliação. Neste período, o Procon encaminhou cerca de 200 casos para o Poder Judiciário. Para 2018, prendem diminuir esse número. "Queremos que as empresas entendam que o acordo no Procon é muito mais vantajoso, já que, por se tratar de órgão administrativo, não há que se falar em eventual indenização por dano moral", explica Daniela.

Mesmo com o intuito de diminuir os encaminhamentos, está em análise um convênio com o Poder Judiciário para agilizar casos que não tiverem solução no órgão. "Nosso objetivo é minimizar as demandas, mas também auxiliar o Judiciário. Em 2016, todas as reclamações encaminhadas foram feitas de forma eletrônica, com os documentos devidamente escaneados. Isso proporciona maior eficiência na recepção pelo Judiciário e diminui a quantidade de papéis, já que, o que queremos implantar esse ano de 2018, é a abertura de processos administrativos totalmente digitalizados".

O plano do órgão para este ano é intensificar as campanhas de orientação para os consumidores e implantar campanhas de orientação para o comércio.