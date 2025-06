Quer curtir o frio, mas está cansado dos mesmos destinos de todos os anos? Conheça novos lugares

Visitar um destino de inverno é um dos passeios mais esperados do ano. Além de aproveitar ao máximo o período de férias, é uma oportunidade de conhecer novos destinos, aproveitar boa gastronomia e também estreitar os laços com a natureza. O problema é que, para muita gente, os destinos visitados são sempre os mesmos. Para fugir desta mesmice, listamos aqui algumas regiões interessantíssimas e fora do circuito mais óbvio.

A maior parte dos locais oferece os mesmos atrativos dos destinos tradicionais: temperaturas baixas, lojas e restaurantes charmosos, esportes de aventura e mirantes com visuais espetaculares. Mas cada um deles oferece algo a mais. Seja um centrinho mais sossegado, ou alguma atração turística especial. Confira abaixo algumas dessas opções:

Conceição do Ibitipoca (MG)

O arraial de Conceição do Ibitipoca pertence ao município de Lima Duarte e é a porta de entrada para o belíssimo Parque Estadual do Ibitipoca. Grutas, jardins, pontes de pedra, mirantes, lagos e cachoeiras em profusão formam o incrível ecossistema do local. Toda essa beleza é marcada por duas curiosidades: 1) O Parque marca o encontro da Mata Atlântica com o Cerrado, formando uma bela e curiosa mistura; 2) A formação geológica do solo oferece às águas dos rios uma coloração distinta, alaranjada. Entre as atrações mais belas estão a Ponte de Pedra, Cachoeirinha e a cachoeira da Janela do Céu.

Além do parque, o próprio arraial oferece atrações típicas de um destino de inverno, como restaurantes, empórios e lojas de artesanato. Mas percorrendo as estradas do entorno você pode encontrar sítios que oferecem comida mineira típica ou guloseimas como o delicioso pão de canela. Esse é daqueles locais que você visita uma vez e fica sonhando com ele até voltar.

Como chegar: Lima Duarte está às margens da BR-267, a cerca de 60 quilômetros de Juiz de Fora. Chegando à cidade, é preciso subir a serra pela LMG-871. São menos de 30 quilômetros, percorridos em cerca de uma hora em meio a uma estrada sinuosa, mas belíssima.

Domingos Martins (ES)

O governo do Espírito Santo vem investindo no turismo há alguns anos e já consolidou vários roteiros. Um dos mais bem estruturados é o da região serrana, cujos municípios oferecem uma variada gama de atrações.

Entre essas cidades destaca-se Domingos Martins. Colonizada por alemães e italianos, ela ainda apresenta traços desses imigrantes na culinária, arquitetura e também no artesanato.

Localizada a apenas uma hora da capital Vitória, a cidade é charmosa e aconchegante. Possui vários hotéis e pousadas com aquela vista linda para as montanhas. E por falar em montanhas, há vários picos elevados, com altitude próxima dos 2 mil metros. O destaque é a Pedra Azul, que fica no parque estadual de mesmo nome e é uma das principais atrações capixabas. Para os fãs de esportes de aventura, é um prato cheio.

Como chegar: A partir de Vitória, o acesso mais fácil é pela rodovia BR-262, em um percurso de 50 quilômetros. A estrada é bem sinuosa, por isso é preciso dirigir com cuidado. A viagem de ônibus é relativamente barata, custando pouco mais de R$ 20

Garanhuns (PE)

Não, você não leu errado: nós incluímos uma cidade nordestina entre os destinos de inverno que valem a pena ser visitados! Garanhuns garantiu seu lugar na lista por estar situada na Serra do Borborema. Esta posição geográfica privilegiada oferece um clima distinto de outras regiões do Estado, com temperaturas amenas e chuvas mais constantes.

Você não encontrará aquele frio intenso do sul do país, tampouco neve e geada. Mas no auge do inverno a temperatura cai bastante, ficando abaixo dos 15 graus.

Para dar um clima ainda mais agradável, em julho é realizado o Festival de Inverno, um dos maiores do país. Em 2025 os festejos acontecem entre os dias 10 e 27 de julho, com shows, mostras de cinema, oficinas, teatro e gastronomia. Para quem busca algo (bem) diferente neste inverno, é uma pedida e tanto!

Como chegar: Garanhuns fica a 230 quilômetros de Recife, sendo acessada pelas rodovias BR-232 e BR-423. A cidade também está a 130 quilômetros de Caruaru, conhecida como a Capital do Agreste. O acesso mais rápido é pela BR-423.