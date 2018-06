Radares de Suzano passam por verificação de técnicos do Ipem

Radares fixos de velocidades de Suzano passaram por inspeção do Instituto de Pesos e Medidas (Ipem) do Estado de São Paulo na manhã desta terça-feira (19). Os equipamentos verificados pelos fiscais ficam localizados na Avenida de Mogi das Cruzes, altura do número 1.001 (em frente à faculdade Piaget); na Rua Major Pinheiro Fróes, altura do número 532 e na Avenida Jorge Bey Maluf, número 925. Hoje, uma nova verificação será realizada no radar da Rua Prudente de Moraes, altura do número 4.006 e 2.690.

Conhecidos como "pardais", os radares detectores de velocidade garantem a boa funcionalidade do trânsito, principalmente em áreas com pontos maiores de acidentes (áreas escolares, industriais e Rodovias). Por isso a fiscalização é importante para manter sua funcionalidade em dia. O especialista em metrologia e qualidade do Ipem, Euler Tadeu Dorat, conta que cerca de 98% dos radares fixos são aprovados nas verificações anuais.

"Muitos não apresentam problemas. Apenas os radares eletrônicos as vezes apresentam falhas, como um led quebrado ou o próprio equipamento danificado. Geralmente são essas coisas que reprovam um radar”, explica.

A averiguação é válida por um ano e os técnicos só retornam se houver algum problema no equipamento ou recapeamento da pista, que pode interferir no resultado das análises feitas pelo radar.

“Fazemos os primeiros procedimentos por aqui, como verificações metrológicas, exames visuais do aparelho e ensaio de medição. Fotos são tiradas para serem analisadas posteriormente. Por isso o serviço não é finalizado por aqui, tudo será analisado pelo Ipem, ou seja, as fotos que tiramos aqui são enviadas para o escritório responsável. Dessa forma serão analisadas e estando tudo correto, o certificado de aprovação é emitido, com validade de um ano”, ressalta.

Vale destacar que se as fotos apresentarem qualquer divergências com o aparelho, o radar não é aprovado, desta forma a empresa responsável pelo equipamento é notificada a realizar outra verificação. Após o envio das fotos, o Ipem leva 24 horas para aprovar ou não o radar.