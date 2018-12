'Radares’ são instados em estradas para estudos e testes em Suzano

A Prefeitura de Suzano instalou equipamentos para medir o tráfego na Avenida Governador Mário Covas (saída do Viaduto Leon Feffer), Estradas dos Fernandes e Padre Eustáquio. Os “medidores” são utilizados em testes de monitoramento e estudos das condições daquelas áreas. De acordo com a administração pública, os testes podem levar até 90 dias. O tempo de estudo vai determinar se existe a necessidade da implantação definitiva de radares de fiscalização eletrônica ou não.

"Caso esta necessidade se confirme, o equipamento passará por aferição e uma ampla divulgação será feita - com sinalização informando a presença da fiscalização eletrônica aos motoristas e ainda a disponibilidade da localização do equipamento no site da Prefeitura. Por enquanto são apenas estudos de viabilidade, não há nenhum novo radar em Suzano", garante.

Suzano conta atualmente com dez radares localizados na Avenida Jorge Bei Maluf, nº 800; Rua Major Pinheiro Fróes, nº 2.156, nº 532 e nº 2.161; Avenida Dr. Prudente de Moraes, nº 2.690; Avenida Armando Salles de Oliveira, nº 1.520; Rua Guilherme Garijo, nº 863; Avenida Miguel Badra, 1.670 e Avenida Mogi das Cruzes, n° 1.001.

Motoristas

Muitos motoristas contaram que se espantaram com a implantação do equipamento. Muitos ainda não sabem que o radar foi implantado para testes.

"Colocar um radar sem aviso prévio é muito ruim. Precisam colocar uma placa indicando o equipamento e claro, avisar os motoristas se o aparelho está funcionando ou não", conta o vendedor Rogério Felix, de 29 anos.

O frentista Isaac Afonso, de 36 anos, acredita que o número de radares na cidade é o suficiente. "O radar tem que existir para as pessoas respeitarem a velocidade. Dez radares é o suficiente para Suzano, tem pontos na cidade que merecem o aparelho. Só acho que não pode ser escondido, tem que deixar bem claro para o motorista que em tal ponto existe o radar", opina.

Para o contador José Nascimento, de 58 anos, um radar na Av. Gov. Mário Covas não é viável por conta do tráfego intenso. Para ele, o ideal seria uma lombada. "Uma lombada sim faria os motoristas respeitarem, isso iria educar o motorista", diz.