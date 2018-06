Radial cria cartão ‘Único Passe’ para substituir, no futuro, o Bilhete de Ônibus

A Radial Transporte criou o Único Passe (UP), que vai substituir o Bilhete do Ônibus Metropolitano (BOM), para facilitar a mobilidade dos passageiros que transitam pelos três municípios da região: Poá, Ferraz de Vasconcelos e Suzano. No entanto, a empresa confirmou que manterá o BOM num primeiro momento. Além disso, destacou que tem buscado soluções inovadoras dentro do segmento Transporte, onde o UP surge com essa intenção.

A informação sobre o cancelamento do BOM se espalhou pela internet, principalmente nas redes sociais. Cartazes informando a medida também foram pendurados nos pontos de ônibus. No Terminal Norte de Suzano, por exemplo, dois foram colocados. Porém, na tarde dessa terça-feira já não estavam mais. Segundo funcionários do local, os papeis foram arrancados, mas não se sabe por quem.

A Radial esclareceu que visando facilitar a mobilidade dos passageiros criou o UP. De acordo com a empresa, o cliente poderá transitar com um único cartão, pagando tarifa vigente de cada local, inclusive no transporte complementar. Contudo, frisou que o UP não vai substituir o BOM de imediato.

"Você que é usuário do cartão BOM fique tranquilo e continue utilizando-o normalmente. O UP, hoje, vai facilitar a mobilidade nas cidades atendidas pela empresa. Mas, no futuro, ele será seu aliado, inclusive para pagamentos móveis, será um cartão com múltiplos serviços", explicou em nota.

Passageiros

O auxiliar financeiro Kevin Willian Lopes Cruz utiliza o BOM todos os dias para trabalhar e comentou que ficou assustado quando viu o comunicado na internet. "Não sei o que faria sem o cartão. Seria um grande prejuízo tanto para mim quanto a população se saísse".

A atendente de telemarketing Marcia da Silva também usa para trabalhar e disse que deveriam deixar como esta. "Não precisam mudar de cartão. Só vai atrapalhar a vida dos passageiros. Vi pela internet e fiquei pensando em quais benefícios poderia trazer", argumentou.

Já a jovem aprendiz Bianca Ferreira contou que usa o BOM para ir a um curso em São Paulo. "Vou duas vezes por semana para o curso e dependo do cartão para isso", lamentou.