Radial Mais Transporte celebra 50 anos de Inovação, Mobilidade e Sustentabilida

Fundada em 6 de agosto de 1973, a Radial Mais Transporte tem se destacado ao longo dos anos por sua visão inovadora e missão dedicada a atender às necessidades da sociedade e das comunidades onde atua. São 50 anos de história. Os principais serviços oferecidos pela Radial Mais Transporte incluem o transporte público municipal nas cidades de Poá e Suzano, inclusive o transporte público intermunicipal na região do Alto Tietê e alguns bairros de São Paulo.

Com o slogan "Mais Inovação, Mais Mobilidade, Mais Sustentabilidade", a Radial Mais Transporte investe em projetos que visam melhorias na mobilidade urbana e redução dos impactos ambientais. Em 2022, a empresa apresentou o ônibus 100% elétrico, demonstrando seu compromisso com a adoção de tecnologias limpas e amigas do meio ambiente.

Além disso, a Radial Mais Transporte tem uma forte presença na responsabilidade social. Entre os projetos, destacam-se a "Campanha de Doação de Alimentos", que beneficia bairros carentes nas cidades onde a empresa atua, e o "Chama Radial", que oferece transporte gratuito a passeios regionais em parceria com ONGs e instituições de ensino. O "Natal Solidário" também é uma iniciativa notável, proporcionando um Natal mais feliz para crianças acolhidas em Organizações Não Governamentais.

Neste ano comemorativo, a Radial Mais Transporte tem mais motivos para celebrar, pois prorrogou o contrato de concessão com a Prefeitura de Suzano e vem realizando investimentos significativos em sua frota e na infraestrutura do transporte na cidade de Suzano. Até 2024 serão 120 novos ônibus, 50 novos abrigos, além da revitalização dos espaços comerciais do terminal norte, já em execução.

O Gestor Administrativo da Radial Mais Transporte, Murillo Silva, expressou sua gratidão em relação aos 50 anos de sucesso da empresa, destacando a dedicação e esforço de toda a equipe ao longo dessas cinco décadas. "Nossos colaboradores, parceiros e clientes têm sido essenciais para alcançarmos essa marca tão significativa", afirmou. A Radial Mais Transporte celebra seus 50 anos com uma visão otimista para o futuro, alinhada ao compromisso contínuo de atuar como uma empresa inovadora, segundo a empresa.