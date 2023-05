Radial passa a oferecer Wi-Fi gratuito no Terminal Norte

A Radial Mais Transporte passa a disponibilizar o serviço de Wi-Fi no Terminal Norte de Suzano. Os passageiros que acessarem a unidade vão contar com o serviço, que será disponibilizado por meio da Olívia, a atendente virtual da Onpag.

Os passageiros poderão navegar pela internet enquanto esperam o ônibus de sua linha chegar. A funcionalidade permite o rápido e fácil acesso, bastando apenas solicitar acesso à rede wifi 'TERMIN_SUZANO', que o sistema direciona para o serviço de atendimento automatizado no Telegram. Nessa etapa é só clicar em 'Acesso ao Wifi' e, em seguida, o acesso será validado após preencher o passo a passo. O acesso é gratuito e todos os usuários podem desfrutar do serviço por um período de 30 minutos.

A tecnologia tem a garantia da Onpag Soluções, que oferece serviços para garantir o conforto dos passageiros. Além da novidade do acesso à internet sem fio, é possível usufruir de outros serviços como consulta de saldo no cartão do transporte, recarga por meio do pix, solicitar um novo cartão Onpag, verificar pontos de atendimento entre outros serviços.

O Wi-Fi é uma comodidade cada vez mais essencial na vida das pessoas, e agora os nossos usuários poderão acessá-lo com mais facilidade e conforto enquanto aguardam o seu transporte. Mais informações sobre esse e outros serviços da Radial Mais Transporte podem ser acessadas com a gente pela Central de Atendimento, no telefone (11) 94826-8677 ou acesse www.radialtransporte.com.br