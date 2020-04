Radial promove nesta quinta-feira distribuição gratuita de máscaras no Terminal Norte de Suzano

A Radial Transportes vai realizar nesta quinta-feira, 30, a partir das 8 horas, a distribuição de máscaras de proteção aos passageiros do Terminal Diniz José dos Santos Faria, o Terminal Norte de Suzano. Além desta ação, a empresa divulgou que iniciará a Campanha de Apoio a Renda Familiar. O objetivo é de, em razão das dificuldades econômicas enfrentadas pelas famílias da região, qualificar e comprar a produção local de máscaras de proteção feitas por moradores de Suzano, Poá e Ferraz de Vasconcelos.

A distribuição das peças também acontecerá no terminal de Ferraz, onde são atendidas linhas municipais e intermunicipais.

Esse equipamento será destinado aos passageiros sem a proteção e que precisam embarcar nos ônibus, já que o uso é obrigatório no transporte coletivo de acordo com decreto municipal e orientação do governo paulista, que em breve será também obrigatório.

A intenção da Radial é fortalecer a economia local neste momento de privação imposto pela quarentena, além do ato de solidariedade em distribuir as máscaras para seus passageiros.

Os interessados em fornecer os produtos artesanais para a empresa estão sendo cadastrados pelo setor administrativo que também afere a qualidade do material e o tipo de tecido utilizado em sua confecção.

As informações para os interessados em fornecer as máscaras estão nas redes sociais da Radial Transporte, tanto nas páginas do Facebook como no Instagram.

Os moradores da região do Alto Tietê, onde a empresa Radial Transporte opera, interessados em fornecer seus produtos terão que garantir o padrão de qualidade e segurança pedidos pela Secretaria Estadual de Saúde do Estado de São Paulo. O modelo e como produzir as peças está em seu site e também postado nas páginas sociais da Radial Transporte.

Um dos objetivos, além de conscientizar a população da necessidade de se proteger, é gerar renda para as famílias da região, além de atender os decretos estadual e municipais. A Radial Transporte foi pioneira no Brasil em ações de prevenção quando ao coronavírus, principalmente na higienização de seus carros e proteção de seus colaboradores e passageiros.