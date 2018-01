Radial reduz 20% da frota de ônibus no período de férias

Por conta das férias escolares e das baixas demandas em relação a período de festas e férias de trabalho, o mês de janeiro opera com redução de 20% de frotas de ônibus municipais. Em Suzano existem 120 ônibus e 23 linhas que funcionam na cidade. Com a redução de frotas, 24 ônibus municipais não operam neste mês, apenas 96 estarão funcionando normalmente.

Para os ônibus intermunicipais, a redução da frota foi de 44,6%. Dos 492 ônibus intermunicipais que operam em Suzano, Mogi das Cruzes e Ferraz de Vasconcelos, 219 veículos não estarão operando, restando 273 para circulação. Em Suzano, 89 ônibus intermunicipais estarão operando normalmente e em Mogi e Ferraz, 92 veículos estarão realizando viagens.

Segundo a empresa Radial Transporte, responsável pelo transporte público coletivo do município, todas as linhas, em geral, tiveram redução de frotas e que a diminuição acontece somente neste mês. "É uma atividade de rotina que acontece nesse período de férias escolares e da baixa demanda. É uma redução normal que fazemos nesta época do ano. Em fevereiro, as frotas voltam ao normal", informa. A Radial ainda esclareceu que durante o período de redução das frotas, nenhum funcionário é prejudicado, pois coincide com o período de férias dos motoristas.

Questionada sobre a ampliação das frotas, a empresa não informou se pretende aumentar o número de veículos para este ano.

Em relação ao aumento da passagem, a Radial comunicou que ainda não possui nenhuma informação sobre a possibilidade do aumento. O valor da tarifa básica em Suzano ainda segue em R$ 4,10 e o escolar R$ 2,05.