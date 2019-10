Radial Transporte adere a campanha Outubro Rosa

Cerca de 250 ônibus das linhas municipais e intermunicipais da Radial Transporte Ltda. começaram a circular, na segunda-feira (7), com o símbolo da campanha Outubro Rosa no painel dianteiro dos veículos. A instituição, que atua na região do Alto Tietê, colabora com a ação mundial e alerta sobre a importância da prevenção primária e da detecção precoce do câncer de mama.

A Radial compartilha da opinião de que a melhor arma para diminuir os elevados índices do câncer de mama no Brasil, considerado o segundo mais comum, é a informação. O laço cor de rosa é um alerta e serve para conscientizar os passageiros que utilizam o transporte público diariamente.

Conforme dados divulgados pelo Instituto Nacional de Câncer (Inca), a chance de desenvolver a enfermidade diminui para 30% em mulheres que mantêm uma dieta balanceada e praticam exercícios físicos regulares. Os especialistas acrescentam que aamamentação também é considerada um fator de proteção. A mulher que ainda possuí ciclo menstrual deve tocar as mamas alguns dias depois da menstruação para buscar por nódulos ou qualquer outro tipo de alteração. É importante salientar que este diagnóstico preliminar não exclui a visita ao médico.