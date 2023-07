Raio-x do Alto Tietê mostra concursos abertos e previstos para este ano nas prefeituras

As prefeituras da região mantêm concursos abertos e divulgaram outros previstos para este ano, a pedido do DS. Em Suzano, por exemplo, existe um concurso aberto de 20 Guardas Civis Municipais (GCMs) ativo. O salário inicial, de acordo com a Prefeitura, é de R$ 2.028,00. “O certame está em fase final e a convocação dos aprovados deve ser publicada ainda nesta semana”, explica.

A Prefeitura de Suzano informa, ainda, que existe a previsão de um novo concurso. A publicação do novo edital deve ser publicada em agosto. Os cargos e a quantidade de vagas a serem ofertadas ainda estão sendo analisadas pela administração municipal.

Em Mogi não existe concurso público em andamento e não foi dada previsão sobre uma abertura. Porém, a Prefeitura tem, em aberto, um processo seletivo para a contratação de estagiários de Direito para a Procuradoria-Geral do Município. As inscrições para o processo estão abertas até 18 de agosto.

A Prefeitura de Itaquaquecetuba informou que não existem concursos em andamento, mas devem ser abertos ainda em 2023. “As áreas, bem como os cargos, ainda serão definidas em edital”.

Em Ferraz de Vasconcelos existe um concurso com inscrições abertas até o dia 24 de julho.

São sete vagas para o cargo de coveiro, que receberá um salário de R$ 1,432,20 para um trabalho de 40 horas semanais.

A Prefeitura também conta com um processo seletivo para agentes comunitários de saúde, com mais de 260 vagas disponíveis. As inscrições, de acordo com a administração, custam R$ 57 e estão abertas até o dia 7 de agosto. “É necessário ter o ensino médio completo, residir na região em que está se candidatando para a vaga, além do curso livre de Agente Comunitário de Saúde disponível em várias plataformas e no Ministério da Saúde”.

A Prefeitura de Poá conta que existem dois concursos em fase de convocação: para os cargos de Guarda Civil Municipal e Procurador Jurídico. A administração explica, ainda, que “está em fase de contratação de empresa especializada para a realização do concurso público para preenchimento de cadastro reserva em diversas áreas”.

Arujá, Santa Isabel e Biritiba Mirim não têm concursos em aberto e nem previsão para abertura do certame.