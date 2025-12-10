Rajadas de vento derrubam árvores em Suzano e região

As fortes rajadas de vento registradas entre terça-feira (9) e a manhã desta quarta-feira (10) provocaram queda de árvores e interrupção temporária de energia elétrica em municípios do Alto Tietê.

Em Suzano, uma árvore foi arrancada pela força do vento na Rua Tiradentes, altura do número 400, em frente ao Edifício Mont Blanc, na região central.

A via ficou interditada no final da manhã. Por pouco não atingiu um carro estacionado em frente. O Departamento de Trânsito foi chamado para o local e os veículos tiveram de desviar por outras ruas.