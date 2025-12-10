Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quarta 10 de dezembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 10/12/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Rajadas de vento derrubam árvores em Suzano e região

Árvore foi arrancada na Rua Tiradentes, no Centro de Suzano

10 dezembro 2025 - 14h32Por da Reportagem Local
Rajadas de vento derrubam árvores em Suzano e regiãoRajadas de vento derrubam árvores em Suzano e região - (Foto: Edgar Leite/DS)

As fortes rajadas de vento registradas entre terça-feira (9) e a manhã desta quarta-feira (10) provocaram queda de árvores e interrupção temporária de energia elétrica em municípios do Alto Tietê.

Em Suzano, uma árvore foi arrancada pela força do vento na Rua Tiradentes, altura do número 400, em frente ao Edifício Mont Blanc, na região central.

A via ficou interditada no final da manhã. Por pouco não atingiu um carro estacionado em frente. O Departamento de Trânsito foi chamado para o local e os veículos tiveram de desviar por outras ruas.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Pelo 2&ordm; ano seguido, site da Câmara de Suzano é o melhor avaliado em transparência na região
Legislativo

Pelo 2º ano seguido, site da Câmara de Suzano é o melhor avaliado em transparência na região

Lateral do Supermercado Shibata cai em cima de carros em Suzano
Ventania

Lateral do Supermercado Shibata cai em cima de carros em Suzano

Dezembro Laranja acende o alerta: não ignore manchas ou feridas durante o verão
Saúde

Dezembro Laranja acende o alerta: não ignore manchas ou feridas durante o verão

Com 92,5 pontos, Suzano fica em 6&ordm; no Estado com selo 'Município VerdeAzul'
Cidades

Com 92,5 pontos, Suzano fica em 6º no Estado com selo 'Município VerdeAzul'

Takayama conquista R$ 1 mi em emenda parlamentar do deputado Márcio Alvino
Cidades

Takayama conquista R$ 1 mi em emenda parlamentar do deputado Márcio Alvino

Teatro Armando de Ré recebe 'Cantata de Natal Glorioso' nesta sexta-feira
Cidades

Teatro Armando de Ré recebe 'Cantata de Natal Glorioso' nesta sexta-feira