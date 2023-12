Ranking do acesso ao 4G traz 5 cidades da região entre as 100 melhores do Brasil

Levantamento dos municípios do País, com mais pessoas com acesso à Internet 4G, traz cinco cidades do Alto Tietê entre as 100 melhores colocadas.

Os dados são do Ranking de Competitividade dos Municípios de 2023, feito pelo Centro de Liderança Política (CLP), em parceria com a Gove e a Seall.

A pesquisa avaliou 410 cidades brasileiras — a exata quantidade de municípios com população acima de 80 mil habitantes, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) atualizados em 2022.

O rankig traz Poá na 14ª colocação com cobertura de 94,87% e as seguintes cidades são Arujá (17ª - 94,79%), Suzano (25ª - 94,58%), Mogi das Cruzes (41ª - 94,01%) e Itaquaquecetuba (62ª - 93,64%).

Ferraz de Vasconcelos não está entre as 100 (122ª), mas possui 92,54% de cobertura.

O indicador de acesso ao 4G se refere à quantidade de celulares com capacidade de utilizar a rede 4G dentro do número geral de telefones móveis ativos na cidade.

Ainda não há índices relativos ao 5G no ranking do CLP, por conta da chegada recente da nova tecnologia no Brasil. Segundo os pesquisadores, os dados disponíveis não são confiáveis, mas informações do 5G em municípios devem entram nas próximas edições do Ranking de Competitividade.

Para a elaboração do ranking, o CLP analisou a capacidade competitiva das 415 cidades com mais de 80 mil habitantes do País. Todos os municípios foram avaliados a partir de 65 indicadores, distribuídos em 13 pilares temáticos e 3 dimensões, no caso, Instituições, Sociedade e Economia. Os pilares são: Sustentabilidade Fiscal, Funcionamento da Máquina Pública, Acesso à Saúde, Qualidade da Saúde, Acesso à Educação, Qualidade da Educação, Segurança, Saneamento , Meio Ambiente, Inserção Econômica, Inovação e Dinamismo Econômico, Capital Humano e Telecomunicações.