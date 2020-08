Raul Brasil: Estado volta a confirmar novo convênio com psicólogos

A Secretaria de Saúde do Governo do Estado de São Paulo voltou a confirmar nesta quarta-feira (19) que um novo convênio para a continuidade dos atendimentos psicológicos em Suzano será discutido junto com a Prefeitura. De acordo com a pasta, a assistência foi viabilizada com tempo determinado e com a mediação realizada pela Faculdade de Medicina da USP para apoiar a municipalidade na demanda local após o atentado na Escola Estadual Professor Raul Brasil.

Ainda segundo a Secretaria, mais de 27 mil atendimentos foram realizados a vítimas diretas e indiretas da tragédia e a equipe de Saúde Mental da pasta segue a disposição do município para orientações e suporte técnico, caso seja necessário.

No entanto, a Secretaria não esclareceu se os 35 psicólogos contratados pelo antigo convênio continuarão atuando, ou se terão os seus contratos encerrados. Como forma de protestar e tentar impedir os desligamentos, os profissionais criaram um abaixo assinado. Até o momento, a petição tem 4,3 mil assinaturas.

A Secretaria Municipal de Saúde de Suzano informou que ainda não foi notificada oficialmente sobre o encerramento do convênio, mas disse que entende que o mesmo pode se encaminhar para o fim, entretanto de forma gradual, com o objetivo final de alta ou encaminhamento adequado dos pacientes.

Os psicólogos contratados por meio do convênio realizam atendimentos clínico em unidades municipais, como postos de saúde e Centros de Atenção Psicossocial (Caps).

Histórico

Em reportagem publicada pelo DS em 25 de julho, um dos psicólogos informou que os rumores de um possível desligamento começaram ainda em junho. Segundo ele, relatórios e dados administrativos, inclusive de desempenho, foram solicitados "do dia para a noite". Na época, os profissionais chegaram a receber orientações para se encaminharem o Hospital Auxiliar de Suzano, onde seriam realizados os trâmites para a rescisão contratual trabalhista.

Horas depois, os psicólogos foram informados de que a Secretaria Estadual de Saúde renovaria os contratos, e que um novo convênio estaria em fase de formalização para a continuidade da assistência psicológica em Suzano. Na mesma reportagem, a Prefeitura havia informado que o secretário municipal de Saúde, Luis Cláudio Rocha Guillaumon, havia recebido a mesma informação, e de que os contratos seriam renovados por mais 6 meses. As tratativas para oficializar a prorrogação deveriam ocorrer logo em seguida.