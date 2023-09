Reajuste da tabela do SUS atualiza recursos a 8 hospitais da região

A medida que entrará em vigência a partir de janeiro de 2024 prevê nova remuneração por procedimentos realizados. As atualizações abrangem cirurgias de apêndice e vesícula, além de partos normais e cesáreas.

Na região serão contemplados os hospitais: Hospital Maternidade Jesus José e Maria (Guarulhos), Stella Maris (Guarulhos), Santa Casa de Salesópolis, Santa Casa de Suzano, Hospital Nossa Senhora de Aparecida (Santa Casa de Mogi das Cruzes), Casas André Luiz de Guarulhos, Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Santa Isabel e Santa Casa de Guararema.

O investimento estadual vai complementar os valores repassados pelo Ministério da Saúde, pagando às unidades e entidades filantrópicas e autárquicas até cinco vezes mais por procedimento do que o estabelecido pela tabela nacional do SUS.

Além de contribuir para a sustentabilidade financeira das instituições, a iniciativa terá impacto direto na qualidade dos serviços prestados à população.

Utilizando recursos provenientes exclusivamente do Tesouro Estadual, o Governo de São Paulo espera corrigir uma defasagem histórica provocada pela ausência de atualização dos valores da tabela nacional do SUS. Essa defasagem tem impactado diretamente na saúde financeira das unidades, especialmente as filantrópicas.

O investimento anual adicional do Governo de São Paulo é de cerca de R$2,8 bilhões. Além de contribuir para a sustentabilidade financeira das instituições, a iniciativa terá impacto direto na qualidade dos serviços prestados à população.

O novo modelo de remuneração vai beneficiar 354 hospitais em todas as regiões do estado, entre eles Santas Casas, entidades filantrópicas e autárquicas. Estes equipamentos representam hoje 50% do atendimento hospitalar no sistema único de saúde paulista.

REAJUSTES

Os reajustes abrangem cerca de 5 mil procedimentos hospitalares. Entre eles, as cirurgias de apêndice, por exemplo, deverão passar de R$ 414,62 para R$ 1.865,79, e as de vesícula (colecistectomia), irão de R$ 996,34 para R$ 4.483,53. Para incentivar a ampliação de partos normais no SUS, o valor pago vai aumentar de R$443,40 para R$2.217,00 por procedimento. O valor será superior ao das cesáreas, que também serão reajustadas, de R$545,73 para R$ 2.182,92. Já as internações de UTI terão o valor duplicado.

Nos próximos meses, a equipe técnica da Secretaria de Estado da Saúde irá se reunir com todos os serviços de saúde para discutir metas de atendimento, permitindo que os recursos sejam pagos até o começo do próximo ano.

O reajuste da Nova Tabela SUS deve beneficiar oito hospitais do Alto Tietê.