Reajuste de 4,4% no preço do gás ainda não atinge distribuidoras de Suzano

Algumas distribuidoras de gás de Suzano ainda não repassaram o aumento de 4,4% no valor do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), o Gás de cozinha para os consumidores. O aumento foi estipulado pela Petrobras na quarta-feira (4) e já está em vigor desde quinta-feira (5). De acordo com os responsáveis pela SuperGasbras, Ultragaz, Petrobrás (Liquigás) e Copagaz, é provável que o novo valor comece a impactar os suzanenses a partir de semana que vem.

O preço varia de um local para o outro. Em média, o valor na portaria das distribuidoras é R$ 60,75 e para a entrega o valor é R$ 69. Com o aumento de R$ 4,4%, o consumidor irá pagar R$ 2 a mais pelo botijão de 13 quilos.

Segundo o gerente da distribuidora Ultragaz, Marcos Caetano, o novo valor pode ser repassado para o consumidor a partir do fim de semana. "É provável que a partir desse sábado a gente já aumente o valor. Estamos fazendo as contas, mas é quase certo que o aumento seja de R$ 2. Como foi um aumento repentino, estamos avaliando nossos preços. A população tende a reclamar, mas vale ressaltar que o aumento não é nosso. Sempre fazemos descontos para comerciantes e condomínios, dessa forma, garantimos nossos clientes", conta.Na Ultragaz, o valor atual (ainda sem reajuste) é R$ 65 na portaria e R$ 75 para entrega.

No posto de combustível da Petrobrás, localizado no Jardim Colorado, a distribuidora Liquigás também não alterou o preço do gás. Segundo a gerente do local, não há previsão para o aumento do preço. "Nenhuma ordem de aumento foi passada para a gente. Por enquanto, estamos vendendo com o valor atual. Acredito que com esse aumento, a população vai reclamar, pois o gás é o item mais vendido aqui no posto e o mais necessário dentro de casa", diz a gerente do posto, Luciene Pereira.

Não há entregas na Liquigás e o valor no local é de R$ 63. Na Copagaz, os botijões estão sendo vendidos com os valores atuais. A distribuidora também não fez o repasse de 4,4% ao consumidor. "Não temos previsão para aumentar. Vamos continuar fazendo os descontos para o comércio e vender os botijões que temos por aqui", conta o funcionário Jonatas Alves. O local vende, em média, 14 botijões de gás por dia.