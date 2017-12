Reajuste de 8,9% do gás de cozinha começa a ser aplicado hoje em Suzano

O preço do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), o gás de cozinha, deverá subir cerca de R$ 2,53 a partir desta quarta-feira (6), em Suzano. O aumento do valor acompanha o reajuste de 8,9% para este mês as distribuidoras, estabelecido na última segunda-feira (4) pela Petrobras. O DS esteve em quatro postos e constatou que o preço do botijão de gás na cidade pode crescer até R$ 4, chegando assim a R$ 76. Segundo os comerciantes, a inevitável instabilidade dos valores dificulta as vendas e gera muitas reclamações dos clientes.

Os novos valores repassados variam de acordo com cada comércio. Na Vila Amorim, por exemplo, o preço em uma distribuidora estava R$ 57 para retirada no local e R$ 63 para entrega. De acordo com o atendente Marcelo Henrique da Silva, o botijão de gás subiria mais de R$ 2. "Infelizmente vai aumentar e com certeza os clientes vão reclamar. Deve acontecer outro reajuste em breve e toda vez temos que tomar o maior cuidado para não atingir a população com um preço abusivo", lamentou.

Pensando nisso, o gerente de uma distribuidora na Vila Urupês, Marcos Caetano, disse que desde o anúncio da petrolífera realizou cálculos para ver quanto seria repassado na integra o preço para os consumidores. Segundo ele, o valor subiria até R$ 4. Desta forma, o botijão de gás de cozinha no local chegaria até R$ 76 para a entrega. Isso porque até ontem era cobrado por R$ 72.

"Estamos estudando todas as possibilidades. Sabemos que os clientes irão reclamar, como vêm fazendo, mas também não podemos sair prejudicados. A situação é complicada, pois é aumento em cima de aumento, ninguém aguenta assim".