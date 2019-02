Reajuste do preço do gás industrial na região cai de 37% para 23%

O valor do gás industrial na região sofrerá um reajuste menor de 37% para 23% no mês de março. A medida, que foi reduzida por meio de um acordo entre o Governo do Estado, Indústria Paulista e a concessionária Comgás. A medida divulgada pelo Governo do Estado de São Paulo é valida para toda a região.

A medida foi anunciada pelo governador João Doria (PSDB), após os setores pedirem ajuda ao Estado para negociarem com as concessionárias. As principais distribuidoras da região já estão cientes da mudança e afirmam que o aumento começará a valer a partir do dia 1 de março.

Atualmente, o valor médio do gás industrial de 45 Kg em Suzano é de R$ 270,00. Com o aumento de 23%, o valor do gás receberá um acréscimo de R$ 62,00. Após o início da medida em 1º de março, o preço médio do gás industrial no município poderá ser de cerca de R$ 332,10. Restaurantes e demais comércios poderão elevar o preço dos produtos para compensar este aumento.

O Governo do Estado de São Paulo afirma que a tarifa final do gás canalizado é definida levando em conta o preço do gás e transporte, monopólio da Petrobrás, e a remuneração dos serviços prestados pela concessionária, denominada Margem Máxima, regulada pela Arsesp e reajustada anualmente, com base no contrato de concessão.

De acordo com o governo, o preço do gás e transporte sofre variações periódicas que não são repassados imediatamente à tarifa paga pelo consumidor. A diferença entre o preço do gás e transporte considerado na tarifa paga pelo consumidor e o preço real pago pela concessionária ao seu fornecedor (Petrobrás) é registrado em uma conta corrente regulatór