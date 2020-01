Realinhamento de paralelepípedos é realizado no Jardim Imperador

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), e o vereador Leandro Alves de Faria acompanharam as obras de realinhamento e de reassentamento de paralelepípedos no Jardim Imperador.

As intervenções tiveram início ontem e devem contemplar 20 ruas, em uma área de 1.149 metros quadrados, abrangendo, inclusive, o bairro Cidade Cruzeiro do Sul. A expectativa é que os trabalhos sejam concluídos até o final de fevereiro.

Com investimento de R$ 120 mil, provenientes de emenda parlamentar e com aporte da Prefeitura de Suzano, as melhorias estão sendo executadas pela Renov Pavimentação e Construções Ltda., com monitoria da Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos (Upae).

No local, os servidores realizam a retirada manual dos paralelepípedos, espalham pó de pedra na área do pavimento; realizam o nivelamento e concluem com o reassentamento.

“Com isso, os desníveis da via são corrigidos, oferecendo melhor mobilidade aos motoristas, motociclistas e transeuntes “, explicou o prefeito.

Ao fim desta etapa, a previsão é que mais três regiões sejam contempladas, sendo no Jardim Monte Cristo e Suzanopolis (etapa 2); no Parque Maria Helena, Vila Maria de Maggi e Vila Maluf (etapa 3); e no Nova Urupês e Vila Amorim (etapa 4). A ideia é que o trabalho seja estendido para outras localidades, conforme a demanda.

Para o parlamentar, a manutenção é uma reivindicação dos moradores e que, por isso, destinou cerca de R$ 100 mil de emenda para a realização das melhorias. “De prontidão, o prefeito Rodrigo Ashiuchi nos atendeu e já deu início aos processos burocráticos, que rapidamente foram superados. Agora estamos acompanhando esta obra, que vai melhorar muito o nível das vias”, detalhou.

O chefe do Executivo suzanense, por sua vez, agradeceu o empenho do vereador e reiterou o compromisso da prefeitura em levar mais qualidade de vida às famílias da cidade. “Estamos trabalhando diariamente com construção de novos equipamentos, retomada e conclusão de antigas obras e com a manutenção e zeladoria de todos os bairros. Começamos aqui no Jardim Imperador e logo estaremos em todas as regiões de Suzano”, concluiu.