Realizado sorteio de apartamentos do Residencial Nova América

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação, realizou ontem, em dois períodos, o sorteio para a escolha dos apartamentos do Residencial Nova América 1 e 2, localizados na Estrada Velha Índio Tibiriçá (SP-031). O evento foi realizado no Complexo Educacional Mirambava.

O novo empreendimento está em fase de conclusão e vai contemplar 280 famílias ainda este ano. O sorteio foi conduzido pelo diretor de Habitação, Miguel Reis Afonso, e contou com a participação do chefe da pasta, Elvis José Vieira, do vice-prefeito Walmir Pinto, e do prefeito Rodrigo Ashiuchi.

De acordo com Vieira, no segundo semestre do ano passado, os contemplados com a moradia fizeram uma vistoria nos condomínios e de forma democrática fizeram a escolha de suas unidades. "Entendemos que oferecer a chance da escolha e de preferência do seu novo lar é uma forma mais democrática e humana para todos e amplia a transparência de nosso trabalho", destacou.

O Residencial Nova América 1 possui 10 blocos e 200 unidades habitacionais. Já o Residencial Nova América 2, tem quatro blocos e 80 unidades habitacionais.

A aposentada Marina Batista da Cruz, atualmente moradora em área de risco no Jardim Colorado, foi a primeira a ser sorteada e estava bastante emocionada. "Finalmente depois de uma grande espera, vou poder ter o meu cantinho, confortável e seguro. Hoje é um dia muito feliz e agradeço à prefeitura por este trabalho em prol da população", disse.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi ressaltou que a infraestrutura será entregue completa aos novos moradores. "A região dos condomínios está sendo revitalizada com manutenção nas vias, nova sinalização, troca da iluminação pública e ainda uma nova escola no bairro. Com isso, os moradores recomeçam a vida com muito mais qualidade de vida", disse.

Desde 2018, a gestão atual já entregou 940 moradias populares nos conjuntos Solar das Hortênsias (240), Solar das Oliveiras (200) – ambos no Jardim Fernandes – e Bosque das Flores (500). A última entrega, dos dois primeiros condomínios, foi concluída em agosto do ano passado.

Além do Residencial Nova América 1 e 2 (280), a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação também prevê o processo de entrega de mais 600 unidades do Residencial Suzano II, no Jardim Europa, e 208 apartamentos do Residencial Santa Cecilia, totalizando 2.028 moradias.