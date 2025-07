Recesso escolar começa nesta segunda-feira em toda a rede municipal de ensino

A Secretaria de Educação de Suzano inicia nesta segunda-feira (07/07) o período de recesso escolar em toda a rede municipal. O período de pausa abrangerá todas as unidades, incluindo creches conveniadas, escolas de ensino fundamental e o programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA). Ao todo, 26.838 alunos ficarão temporariamente sem aulas, assim como os professores, que também estarão em recesso. O retorno está programado para 22 de julho (terça-feira).

Durante o intervalo, as 71 unidades próprias e as 28 conveniadas permanecerão abertas exclusivamente para serviços administrativos, funcionando no horário habitual de cada local. De acordo com a pasta, eventuais ajustes pontuais podem ocorrer, sempre com o objetivo de garantir o bom andamento das atividades internas e o atendimento de demandas específicas.

A secretária municipal de Educação, Renata Priscila Valencio Magalhães, explicou que o recesso é um momento importante tanto para os estudantes quanto para os profissionais. “O período de pausa é fundamental para que todos possam descansar, se reorganizar e recarregar as energias. Essa parada é uma etapa planejada dentro do nosso calendário escolar, que respeita as necessidades pedagógicas e também o bem-estar dos nossos professores e alunos”, destacou.

Renata reforçou que, mesmo durante o recesso, as equipes gestoras seguem em atividade para preparar o retorno das aulas. Em 21 de julho (segunda-feira) haverá uma reunião de replanejamento com os profissionais da rede. Essa etapa é considerada essencial para alinhar estratégias, rever planejamentos e organizar os últimos detalhes antes da volta dos estudantes.

“Nosso objetivo é garantir que o retorno às aulas seja tranquilo, seguro e produtivo para todos. A reunião de replanejamento nos permite refletir sobre os avanços já conquistados no primeiro semestre e aprimorar o que for necessário para o segundo semestre”, completou a secretária.

A volta às atividades escolares está programada para o dia 22 (terça-feira). Na ocasião, todos os alunos matriculados nas escolas municipais de ensino fundamental, nas creches conveniadas e no EJA retomam suas rotinas normalmente. A expectativa é de que o recomeço seja marcado por entusiasmo e novas propostas pedagógicas que incentivem o desenvolvimento integral dos estudantes.

“A Educação é uma das nossas grandes prioridades, e por isso todo o planejamento do calendário escolar é feito com muito cuidado, pensando no bem-estar dos alunos e dos profissionais. O recesso é um momento importante para recarregar as energias e preparar um segundo semestre ainda mais produtivo e cheio de conquistas”, declarou o prefeito Pedro Ishi.