Recesso escolar na rede municipal tem início dia 10 em Suzano

Mais curto que nos anos anteriores, o período de recesso escolar na rede municipal de ensino de Suzano será entre os dias 10 e 17 de julho (quartas-feiras) para educadores, funcionários e mais de 24 mil alunos. No entanto, na prática, em razão do feriado da próxima terça-feira (9), a suspensão das atividades começou na sexta-feira.

O secretário municipal de Educação, Leandro Bassini, fez um balanço positivo do primeiro semestre e ressaltou a importância dos cursos de formação oferecidos aos profissionais da pasta no período. “Tivemos muitas atividades de formação com os professores, e isso foi muito significativo. Promovemos cursos em várias áreas, como, por exemplo, construção curricular e metodologia de ensino de diferentes linguagens de aprendizado”, explicou.

Bassini falou ainda sobre o sucesso da jornada em período estendido para os alunos do 5° ano do ensino fundamental. “Além das formações que proporcionamos aos nossos docentes, tivemos o desenvolvimento do projeto-piloto da jornada estendida, que foi a ideia de se colocar mais de 500 crianças de oito escolas da cidade em tempo ampliado nas unidades. Isso foi um grande avanço para a Educação de Suzano”, comemorou.

Para o segundo semestre, além dos projetos já desenvolvidos, haverá a elaboração do Currículo Municipal. “Temos a previsão de intensificação da construção curricular. Nossa meta é chegar em dezembro de 2019 com o Currículo Municipal pronto para ser aplicado em 2020”, completou o chefe da pasta.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, as férias dos servidores ocorrem no mês de janeiro do ano em curso, totalizando trinta dias. Em julho é concedido apenas o recesso escolar, conforme lei complementar nº 190/2010. O calendário homologado define que o período em 2019 será de 10 a 17 de julho, com retorno no dia 18 (quinta-feira).

Durante esse período não haverá qualquer atividade, por tratar-se de um intervalo de descanso para docentes e alunos.

A pasta também informou que os uniformes e os kits de material escolar para este ano já foram entregues às unidades no decorrer do mês de fevereiro, conforme cronograma elaborado e divulgado via Boletim Informativo orientando quanto aos procedimentos.