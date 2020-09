Reclamações no Procon recuam 50% durante a pandemia

As reclamações registradas no Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) de Suzano recuaram cerca de 50% no período de pandemia. De acordo com o órgão, a estimativa leva em consideração as queixas registradas no mesmo período do ano passado. De março a agosto de 2019, 1.382 reclamações foram protocoladas.

Ainda segundo o Procon, a maior parte das queixas que chegam até o órgão são referentes a serviços de telefonia fixa e móvel e contratos bancários, mais especificamente, empréstimos. Há ainda reclamações de cobrança de juros pela falta de emissão de boletos ou dificuldade de pagamento.

Além isso, o órgão notou um aumento de 30% na quantidade de atendimentos preliminares, onde o técnico do Procon entra em contato direto com a empresa para resolver o problema de forma mais rápida. Segundo o Procon, o motivo do aumento teria sido a pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Ainda neste mesmo período, o Programa também encaminhou cerca de 200 denúncias para o setor de fiscalização, como queixas relacionadas ao aumento de preços de produtos na pandemia.

Devido às limitações trazidas com a chegada do vírus, o Procon não está realizando audiências de conciliação. A medida foi adotada justamente para evitar aglomerações neste período de quarentena. Em casos onde não há o retorno, ou a empresa não atende ao consumidor, a demanda então é encaminhada ao Poder Judiciário.

Quando isso ocorre, o Procon abre a reclamação, entra em contato para uma tentativa de composição e, nos demais casos, envia a queixa, devendo o fornecedor responder em até dez dias.

Registro de ocorrência

O Procon de Suzano atende a população pelos telefones (11) 4744-7322 e 4744-7461 e pelos e-mails procon.atendimento@suzano.sp.gov.br e procon@suzano.sp.gov.br.

Vale ressaltar que o consumidor deve ser morador de Suzano ou a relação de consumo precisa ter ocorrido na cidade. Além disso é necessário apresentar documentos pessoais, comprovante de residência, protocolos de atendimento (se tiver), bem como demais documentações relativas à reclamação (nota fiscal, recibo de pagamento, contrato e até mesmo reprodução de conversas).