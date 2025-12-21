Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Reclamações representam 31,6% das manifestações na saúde da região

Reclamações representam 61% das manifestações em Suzano. Dados são da ouvidoria do SUS

21 dezembro 2025 - 16h00Por Laura Barcelos - da Reportagem Local
Dados dos hospitais são do painel do Núcleo de Informações Estratégicas em SaúdeDados dos hospitais são do painel do Núcleo de Informações Estratégicas em Saúde - (Foto: Isabela Oliveira/DS)

A Ouvidoria Geral do Sistema Único de Saúde (SUS) conta com 2,1 mil manifestações nas unidades de saúde do Alto Tietê. Do total, 31,60% correspondem a reclamações, enquanto 32,25% são elogios. Os dados são do painel do Núcleo de Informações Estratégicas em Saúde (Nies) de São Paulo e consideram informações de Suzano, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos e Poá.

Os dados da Ouvidoria do SUS funcionam como um canal direto entre usuários e gestores da saúde pública e refletem a percepção da população sobre o atendimento prestado na rede. As manifestações servem como um termômetro da qualidade dos serviços oferecidos, reunindo elogios, reclamações, solicitações e denúncias encaminhadas às unidades de saúde da região.

No Alto Tietê, ao todo, são 2.164 manifestações, divididas em 1.553 protocoladas e 611 não protocoladas. Das protocoladas, 698 (32,25%) são elogios; 684 (31,60%) reclamações; 129 (5,96%) solicitações; 21 (0,97%) informações; 11 (0,50%) denúncias; e 10 (0,46%) sugestões.

No Hospital Auxiliar de Suzano, são 28 manifestações protocoladas, divididas em 17 (61%) reclamações; seis (21%) informações; quatro (14%) solicitações; e uma denúncia (4%).

Em Mogi, os dados são do Ambulatório Médico de Especialidades (Ame). No total, são 936 registros, sendo 526 protocolados. Delas, 405 (77%) são elogios; 77 (15%) reclamações; 36 (7%) solicitações; e oito (2%) sugestões.

No Hospital Geral de Itaquaquecetuba, são 402 apontamentos. Das 401 protocoladas, 263 (66%) são reclamações; 103 (26%) elogios; e 32 (8%) solicitações.

Já o Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos soma 796 manifestações, sendo 596 protocoladas. Delas, 326 (55%) são reclamações; 190 (32%) elogios; 57 (10%) solicitações; 14 (2%) informações; sete (1%) denúncias; e duas (0%) sugestões.
Por sua vez, a Secretaria Municipal de Saúde de Poá soma dois apontamentos, sendo uma (50%) denúncia e uma (50%) reclamação.
 

