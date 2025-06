Recolhimento de resíduos nos ecopontos ultrapassa 3 mil toneladas em quatro meses

A Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos fechou o primeiro balanço quadrimestral referente à quantidade de resíduos retirados nos quatro ecopontos da cidade em 2025, que são administrados pela Concessionária Renova Suzano. Neste período, foi contabilizado o recolhimento de 3.073,99 toneladas de materiais recicláveis, incluindo os rejeitos, os entulhos limpos e as madeiras que foram encontradas em cada um dos locais. Esse trabalho se integra às práticas sustentáveis que são desenvolvidas no município, que ainda conta com a Central de Triagem do Miguel Badra e a operação ‘Cata-Treco’.

Contando os dois primeiros itens (rejeitos e entulhos limpos), foram registradas 680,99 toneladas em janeiro; 782,19 em fevereiro; 490,25 em março; e 469,58 em abril, que se somam às 650,98 toneladas referentes ao terceiro item listado (madeiras), abrangendo todos os ecopontos. O número contabilizado em quatro meses é 76% maior do que o balanço registrado nos seis primeiros meses do ano passado, que fechou em 1.771 toneladas de materiais recicláveis, e 50% maior do que a quantidade que foi recolhida em todo o ano de 2023, quando foram registradas cerca de 2 mil toneladas.

O resultado é fruto de uma parceria entre a prefeitura, a iniciativa privada e, especialmente a população, que tem aderido às iniciativas voltadas à coleta seletiva ao garantir o descarte adequado de resíduos.

Vale destacar que os ecopontos funcionam de segunda a sexta-feira, das 8 às 19 horas, para receber materiais utilizados na construção civil, incluindo tábuas, tijolos, telhas, tubulações, pisos, latas de tinta vazia, resíduos provenientes de podas e jardinagem, além de recicláveis como papel, vidro, metal, plástico e isopor. Também é importante ressaltar que as unidades têm suas especificidades quanto à natureza e capacidade de acolher resíduos.

A unidade do Parque Maria Helena (rua Antônio Francisco dos Santos, 186) acolhe resíduos da construção civil (até um metro cúbico/dia), móveis, eletroeletrônicos, resíduos de poda e jardinagem, recicláveis, óleo de cozinha, pilhas e baterias. O ecoponto Marginal do Una (rua Afonso Nícola Redondo, s/n – Vila Figueira) recebe resíduos de construção civil - mesma quantidade da unidade do Parque Maria Helena -, bem como eletroeletrônicos, recicláveis, óleo de cozinha, pilhas e baterias.

Já as duas unidades da região norte, incluindo a do Jardim Dona Benta (estrada Takashi Kobata, 183) e a do bairro Cidade Boa Vista (rua Vitor Miguelino, 553) acolhem resíduos da construção civil - também com o limite de 1 metro cúbico por dia -, além de móveis, eletroeletrônicos e resíduos de poda e jardinagem. No ecoponto do Dona Benta, também são depositados recicláveis, óleo de cozinha, pilhas e baterias. Já para quem precisa descartar pneus, o endereço do Boa Vista deve ser utilizado.

Para intensificar este trabalho, foi confirmado pela Prefeitura de Suzano, no evento que celebrou os cem dias da gestão Pedro Ishi, o início das intervenções que garantirão a implantação de um ecoponto no bairro Miguel Badra, com a ordem de serviço assinada pelo prefeito e pelo secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang. O equipamento aprimorará a gestão de resíduos sólidos na cidade ao proporcionar um novo local para descarte adequado de materiais, com vistas à proteção do meio ambiente. Assim, será mais uma opção para a população.

Destinação

A gestão de resíduos sólidos na cidade também contempla a Central de Triagem do Miguel Badra, que recebe e trata parte dos materiais que são recolhidos por meio do trabalho relacionado à coleta seletiva municipal, realizada pela Concessionária Renova.

Estima-se que há dois mil catadores em Suzano, sendo que 16 são associados à Cooperativa Univence, que tem contrato com a administração municipal para recebimento, triagem, prensagem, destinação adequada de recicláveis e educação ambiental.

Os materiais são comercializados a empresas recicladoras da região. Essa comercialização é comprovada à Prefeitura de Suzano por meio de notas fiscais emitidas pela cooperativa.

‘Cata-Treco’

A Operação Cata-Treco, executada pela Secretaria Municipal de Governo, é um outro serviço que reforça a gestão de resíduos sólidos do município. O trabalho é desenvolvido por meio do recolhimento, nas casas, de madeiras, mesas, sofás, colchões, eletrodomésticos e utensílios que não possuem mais seu uso original. Só não fazem parte desta ação, a retirada de pneus, vidros e resíduos de construção civil.

A atuação foi impulsionada pelos novos veículos, dos modelos Volkswagen Worker 17180 e um Volkswagen Constellation 15130, que foram apresentados pela Prefeitura de Suzano no dia 19 de março, para garantir o recolhimento de até 18 toneladas de materiais inservíveis por dia. Os caminhões têm percorrido toda a cidade, sempre de segunda a sexta, de 9 às 17 horas, e nos sábados, de 9 horas ao meio-dia.

O cronograma de atividades é elaborado para atender as demandas que já estão registradas pela Secretaria Municipal de Governo e novos pedidos que surgirem por meio do WhatsApp (11) 94555-3867, canal destinado às solicitações.

Para combater os chamados “pontos viciados”, a administração municipal também orienta os munícipes a utilizarem os canais da Ouvidoria Municipal, por meio do telefone 0800-774-2007 ou no e-mail ouvidoria@suzano.sp.gov.br.

O prefeito Pedro Ishi destacou que os inúmeros serviços, aperfeiçoados durante a gestão Rodrigo Ashiuchi, buscam garantir as condições necessárias para que a população possa colaborar com o descarte adequado de resíduos. “Temos um compromisso com a preservação do meio ambiente e com a saúde da nossa população. Por isso, temos uma estrutura capaz de acolher as demandas dos bairros e proporcionar que os serviços essenciais cheguem em toda a cidade, beneficiando cada vez mais munícipes com o trabalho. Estamos dando continuidade e aprimorando o trabalho feito pelo sempre prefeito Rodrigo Ashiuchi para tornar Suzano uma cidade cada vez melhor e com mais qualidade de vida para nossos moradores”, ressaltou o chefe do Poder Executivo municipal.